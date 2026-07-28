Пътник в 204: Стрес и паника, автобусът се движеше зиг-заг

Инцидентът със скъсалия мантинела автобус на градския транспорт по линия 204 даде повод за много теории и спекулации.

Вчера следобеда автобусът скъса мантинела и навлезе в платното за насрещно движение. За късмет няма сериозни наранявания на пътниците.

Димитър Манлиев е бил в автобуса и разказва, че му е направило впечатление, че той е много стар.

“Пътувах почти от самото начало до спирката на “Света Анна“. Пътувах в задната част и точно там усетих едно поднасяне. Автобусът започна да се движи на зиг-заг. Цялата ситуация продължи 10-15 секунди. Скоростта сякаш засилваше, не се усети опит за спиране“, разказа пред bTV Манлиев.

По думите му е станало ясно, че автобусът е неуправляем и е въпрос на време да се случи произшествие.

“Започна да се удря в страничната мантинела. Хората започнаха да викат, имаше стрес и паника. В този момент автобусът рязко зави наляво, премина през мантинелата в насрещното платно. За щастие, успя да спре и да остане на платното“, разказва за ужаса Манлиев.

Мъжът добавя, че в автобуса е имало около 10 души.

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 12 / 12

“Попитах няколко пъти шофьора какво се случи. Той беше в шок, не можа да каже точно обяснение. Каза, че не е имал спирачки. Опитал се е да спре, но не е могъл“, разказа още пътникът

От Столичния автотранспорт обясниха, че автобусът е преминал технически преглед на 21 юли. Няколко дни по-късно е преминал и техническо обслужване. Тепърва експертизи ще покажат причините за инцидента и имало ли е техническа неизправност.

Автобусът е от 2003 година

Иван Таков, председател на групата на “БСП за България” в СОС, заяви, че са необходими инвестиции, по-нови и модерни автобуси, както и по-добра инфраструктура, по която да се движат.

Таков, който е и част от Комисията по транспорт в Столичния общински съвет добави, че условията на труд за хората, работещи в градски транспорт, трябва да са по-добри.

Пред БНР Таков увери, че непрекъснато се проверява техническото състояние на подвижния състав.

“Още в началото на мандата настоявах да започне максимално бързо подмяната на превозните средства. В началото на 2024 г. гласувахме доклад за подмяната им в рамките на над милиард лева. Вече голяма част от тези процедури са проведени в електротранспорта и в автотранспорта. Пари има, просто е трябва целенасочено финансиране и от страна на държавата, и от страна на общината”, категоричен е Таков.

"Това е автобус от 2003 година, на над един милион километра. Минал е технически преглед съвсем скоро. Инцидентът не е изолиран”, коментира още общинският съветник.