Пожарът, при който загина бизнесменът Владимир Янков, е умишлен

Причината за възникването на пожара в Банкя, при който загина бизнесменът Владимир Янков, е умисъл, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН).

Сигналът за пожара е получен в 04:14 часа на 27 юли в Оперативния център на Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Пожарът е възникнал в къща на ул. „Москва“ №35 в Банкя.

Когато пожарникари отишли да гасят огъня, в една от стаите се натъкнали на тялото на Янков, което било силно обгоряло, съобщи по-рано „24 часа“.

Янков има много голям бизнес с внос на кафе, чай и вендинг машини от Италия.

Според изданието кражба на големи средства от криптопортфейла му е една от версиите за убийството на 56-годишния бизнесмен.

Свързани статии Откриха мъртъв бизнесмена Владимир Янков след пожар в дома му

Разследващите възстановяват действията и комуникацията на Янков преди смъртта му.

Досега Янков не е свързван с публични конфликти, нито е имал сблъсъци с органите на реда.