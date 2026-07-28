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Тръмп преди срещата с Нетаняху: Израел няма да оцелее без САЩ

Интересите на САЩ и Израел в Близкия изток изглежда се разминават

28.07.2026 | 07:57 ч. Обновена: 28.07.2026 | 08:07 ч. 11
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Доналд Тръмп подготвя почвата за срещата си с Бенямин Нетаняху във Вашингтон, коментира “Файненшъл таймс”. Тази среща идва месеци след като двамата лидери започнаха войната срещу Иран по-рано тази година. 

Освен това вестникът отбелязва, че срещата се случва в момент, когато интересите на САЩ и Израел в Близкия изток изглежда се разминават, като Тръмп обяви прекратяване на огъня между САЩ и Иран през април, преди Израел да е постигнал някоя от военните си цели, предаде кореспондентът на БНР.

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В понеделник Тръмп призна за „малка разлика“ във военните цели между него и Нетаняху и намекна за продължаващото напрежение с израелския премиер, казвайки пред репортери на път към Мичиган, че САЩ са били прекалено щедри с „много страни“. 

„Честно казано, ние сме много мили с много страни, които не биха оцелели без нас. И знаете ли кой не би оцелял без нас? Израел“, каза Тръмп пред репортери на борда на Air Force One, като допълни:„Биби идва, той ще ви каже.“

 

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