Ванс с изненадваща атака по Израел: Манипулират ни, за да продължим войната в Иран

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс обвини висши фигури в израелското правителство, че се опитват да провалят преговорите с Иран, за да продължат войната "до безкрайност".

В интервю с влиятелния водещ на подкаст Джо Роган, вицепрезидентът на САЩ заяви, че има "много дискретна, изключително добре финансирана буквално кампания за чуждестранно влияние, която се финансира, за да провали сделката".

"Знам без сянка на съмнение, че има хора в израелското правителство, които се опитват, например, всъщност да ни отклонят от [преговорите], защото искат да продължат военната кампания", каза той. "Има някои хора в тяхната система... които манипулират и се опитват да променят американското обществено мнение, за да продължат войната до безкрайност."

Ванс, който прекара голяма част от кариерата си в Сената, противопоставяйки се на чуждестранните военни интервенции, е бил скептичен относно войната с Иран.

Каролин Ливит, прессекретарят на Белия дом, заяви в четвъртък, че президентът Тръмп и Ванс са "на една и съща вълна" по отношение на конфликта

Тя добави, че преговорите с Техеран продължават въпреки неотдавнашните престрелки и повторното налагане на блокадата на САЩ върху Иран.

"Иран продължава да разговаря със Съединените американски щати и изразява желанието си да сключи сделка с нас, защото понася опустошителни удари от името на нашите американски военни", каза тя.

САЩ и Иран размениха удари за шести пореден ден в четвъртък. Американските сили използваха ракети Hellfire, за да ударят празен петролен танкер, насочващ се към остров Харг, иранския център за износ. Иран отговори, като изстреля балистични ракети по американска военновъздушна база в Йордания.

Централното командване на САЩ (Centcom) заяви, че е започнало нова вълна от удари около 20:00 ч. BST в четвъртък, за "влоши допълнително иранските военни възможности". Иранските държавни медии съобщиха за експлозии около летище Ираншар в югоизточната част на страната, два моста на юг и жп гара в пристанищния град Бандар Абас, ранявайки двама души.

Централното командване също така заяви, че морски пехотинци са се качили на борда на петролен танкер MT Wen Yao в четвъртък, за да извършат "проверка" и че силите му досега са отблъснали три търговски кораба, опитващи се да заобиколят отново наложената блокада.

Правителствата на Кувейт и Бахрейн заявиха, че противовъздушната им отбрана е отразила ирански въздушни атаки в четвъртък. В Манама, столицата на Бахрейн, бяха активирани предупредителни сирени.

Имаше известни надежди за дипломатически пробив след освобождаването на американски гражданин, задържан в Иран, което Тръмп определи като "жест на добра воля". Дена Карари, с двойно ирано-американско гражданство, е задържана в Иран от 2024 г. по обвинения в шпионаж, след като е посетила роднини в Шираз.

"Дена вече е свободна и е извън Иран и се връща в Съединените щати", каза Джаред Генсер, нейният адвокат. "Това нямаше да се случи, ако не бяха изключителните и неуморни усилия на президента Тръмп."

Тръмп е склонен към ескалация на военните действия в Иран и се съобщава, че обмисля изпращането на войски, за да превземат един от островите с изглед към пролива, съобщи The Wall Street Journal.

Той също така заплаши да удари планината Пикакс - ирански подземен комплекс близо до ядреното съоръжение в Натанз, и тази седмица обеща да атакува енергийната инфраструктура и мостовете на Иран, освен ако Техеран не се съгласи на сделка.

Иран може да отговори на атаки срещу цивилни цели, като насърчи бунтовниците хуси в Йемен да затворят пролива Баб ел-Мандаб - друг тесен пункт, през който преминава 10% от световната търговия, според Ройтерс.

Хусите заплашиха в четвъртък да атакуват петролни инсталации и пристанища в Саудитска Арабия, обвинявайки Рияд, че е извършил въздушен удар по летището в Сана миналата седмица, за да предотврати кацането на ирански самолет. Ударът наруши прекратяването на огъня от 2022 г., което сложи край на опустошителната военна интервенция в Йемен, но остави хусите под контрол над севера.

Анализатори казват, че Иран би очаквал хусите, които въоръжава, да наложат отново блокада на пролива, ако конфликтът със САЩ ескалира

Саудитска Арабия е пренасочвала милиони барели петрол на ден към пристанище в Червено море, за да избегне Ормузкия проток, който Иран отново обяви за затворен, докато търгува със САЩ.

Иранските военни заявиха, че контролът им над Ормузкия проток е "червена линия" в преговорите.

"Ще принудим чуждестранните сили и техните съюзници да се подчинят на волята на иранската нация", заяви говорител на Иранския революционен гвардейски корпус.