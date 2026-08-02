Броят на загиналите след наводненията в Китай нараства ВИДЕО

Китай актуализира данните за броя на загиналите при внезапните наводнения в северозападната провинция Гансу миналата седмица, докато големи части от страната продължават да се борят с последиците от проливните дъждове и придошлите реки.

В неделя държавната информационна агенция "Синхуа“ съобщи, че броят на загиналите в е нараснал от 10 на 25 души, като добави, че внезапните наводнения, връхлетели района миналата неделя, са причинили наранявания на още 23-ма души.

Националната комисия за предотвратяване, намаляване и овладяване на бедствия е поискала от провинциалното правителство да разследва инцидента и да подобри мерките за реагиране при извънредни ситуации, се посочва още в съобщението.

Междувременно, поради продължаващите проливни дъждове в много райони, в събота Министерството на водните ресурси задейства реакция от четвърто ниво (най-ниското в четиристепенната система) за контрол на наводненията в североизточната провинция Хейлундзян.

Предупреждения от четвърто ниво за наводнения са в сила и в много други части на страната - от Гансу и Шанси на северозапад до Съчуан на югозапад, както и в централните провинции Хенан и Хубей.

When torrential rain hit Longnan in northwest China's Gansu Province, town and village officials turned to the simplest tools they had to alert residents in the middle of the storm. They went door to door through the rain, waking families and evacuating people from areas at risk,… pic.twitter.com/ciTjwwdkjq — China Xinhua News (@XHNews) August 1, 2026

В очакване на тайфуна "Долфин"

Валежите идват след преминаването на три тайфуна през последните седмици като най-скорошният от тях - тайфунът "Ноул“ - достигна сушата в южната провинция Гуандун миналата седмица, което наложи евакуацията на близо 900 000 души и доведе до издаване на предупреждения за внезапни наводнения в засегнатите райони.

В момента властите се подготвят за тайфуна "Долфин“, за който Министерството на водните ресурси предупреди, че може да достигне сушата през следващите две седмици.

Тъй като екстремните метеорологични явления зачестяват вследствие на изменението на климата и настоящия феномен "Ел Ниньо“, Китай се стреми да подобри прогнозирането на времето чрез използване на изкуствен интелект.

Изследователи са разработили система за ансамблово прогнозиране, която генерира множество симулации за очертаване на потенциалните пътища на бурите, вместо да създава само една траектория.

За разлика от конвенционалните модели за прогнозиране с изкуствен интелект, които разчитат главно на разпознаване на модели в данните, новият модел използва и информация за атмосферната динамика при изготвянето на прогнозите.

Това му позволява точно да филтрира метеорологичните смущения, способни да променят пътя на бурите, както и да обясни защо и къде може да настъпи промяна в траекторията на дадена буря, се посочва в доклада.