Урсула осъди руската атака, ЕС дава още пари на Украйна

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен осъди поредната смъртоносна руска атака, която уби най-малко 14 души.

"За пореден път се събуждаме с новина за ужасни зверства, извършени от Русия посредством нейните въздушни нападения срещу Украйна", написа председателят на ЕК в социалната мрежа Х.

Нови пари за Украйна

Председателят използва възможността и да добави, че ЕК отпуска на Украйна още 1,4 милиарда евро, генерирани от приходи от замразени руски активи.

Средствата, преведени на ЕС на 3 август, идват от лихви по парични салда, част от активите на руската централна банка, които ЕС замрази след като Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна.

Once again we wake up to the news of horrible atrocities by Russia through its aerial attacks on Ukraine. Russia must pay for the destruction it has caused. And we are using the proceeds from the immobilised Russian assets to make sure it does. We are making a further €1.4… pic.twitter.com/8sFqJXjPx2 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 5, 2026

“Русия трябва да плати за разрушенията, които е причинила и ние използваме приходите от замразените руски активи, за да се уверим, че ще го направи“, каза още Фон дер Лайен.

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“Предоставяме на Украйна още 1,4 милиарда евро от тях. Това ще подкрепи продължаващата съпротива на Украйна срещу незаконната война на Русия“, добави председателят на ЕК.