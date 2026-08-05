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Урсула осъди руската атака, ЕС дава още пари на Украйна

Русия трябва да плати за разрушенията, каза председателят на ЕК

05.08.2026 | 13:48 ч. 45
Reuters

Reuters

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен осъди поредната смъртоносна руска атака, която уби най-малко 14 души.

"За пореден път се събуждаме с новина за ужасни зверства, извършени от Русия посредством нейните въздушни нападения срещу Украйна", написа председателят на ЕК в социалната мрежа Х.

Нови пари за Украйна

Председателят използва възможността и да добави, че ЕК отпуска на Украйна още 1,4 милиарда евро, генерирани от приходи от замразени руски активи.

Средствата, преведени на ЕС на 3 август, идват от лихви по парични салда, част от активите на руската централна банка, които ЕС замрази след като Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна. 

“Русия трябва да плати за разрушенията, които е причинила и ние използваме приходите от замразените руски активи, за да се уверим, че ще го направи“, каза още Фон дер Лайен.

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“Предоставяме на Украйна още 1,4 милиарда евро от тях. Това ще подкрепи продължаващата съпротива на Украйна срещу незаконната война на Русия“, добави председателят на ЕК.

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Тагове:

ЕК Урсула фон дер Лайен руска атака Киев нов заем
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