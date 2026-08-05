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15 жертви на руски удари тази нощ в района на украинската столица Киев СНИМКИ

Ранените са десетки

05.08.2026 | 09:14 ч. 1

Reuters

Reuters

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Броят на жертвите на руските въздушни удари в украинската столица Киев и околностите ѝ тази нощ достигна 15, предаде Франс прес, като се позова на съобщение на Службата за извънредни ситуации на Украйна от днес сутринта.

Според новопостъпилите информации „четиринадесет души са били убити, а 27 - ранени, извън Киев", написаха украинските власти в приложението Телеграм.

По-рано градската военна администрация на Киев съобщи, че жена е починала в столицата.

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Поразени са и редица складове, отбеляза столичната управа.
(БТА)

 

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Тагове:

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