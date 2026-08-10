Русия защитава подводниците "Борей" от атаки с дронове

Руският военноморски флот започна да инсталира обширни мрежи против дронове върху ядрени подводници с балистични ракети във военноморската база Рибачий на полуостров Камчатка, според новопубликувани търговски сателитни изображения. Изображенията, получени от Vantor, показват множество руски подводници в Рибачий, покрити с големи надземни мрежи, като защитата се простира през няколко места за подводници. Разработката представлява поразително разширяване на отбранителните мерки, които Русия въведе в отговор на бързото разрастване на украинските безпилотни военни действия, и показва, че опасенията относно атаките с дронове сега се разпростират върху някои от най-стратегически важните активи в руските въоръжени сили, пише MWM.

Фактът, че подобни мерки се инсталират върху подводници с балистични ракети, е изключително важен, тъй като тези кораби са проектирани предимно да оцеляват, като останат неоткрити и действат в морето, а не като поемат атаки, докато стоят в пристанище. След като подводницата е до кея обаче, огромният ѝ размер и предвидимото ѝ местоположение могат да я направят значително по-уязвима за все по-сложни безпилотни системи. Рибачий е особено важен, защото служи като основна база на Тихоокеанския флот за руските ядрени подводници с балистични ракети клас "Борей", които са най-тежко въоръжените военни кораби в света.

Украинските сили демонстрираха способност да провеждат атаки на далечни разстояния дълбоко в руска територия

и все по-често използват безпилотни надводни кораби и въздушни дронове срещу руска военноморска инфраструктура. Операция "Паяжина" от юни 2025 г. видя украинските сили да атакуват руски стратегически бомбардировачи на хиляди километри зад фронтовата линия, като изстрелваха дронове дълбоко в Русия, което допълнително демонстрира потенциалната уязвимост на високоценни военни системи далеч от контролираната от Украйна територия. Макар че това може да е повлияло на решението за укрепване на съоръжението Рибачий, фактът, че американски, японски или други враждебни сили в Тихия океан биха могли също да извършват атаки с дронове във военно време, предоставя допълнителен стимул за това.

Кадри от цяла Русия показват продължаващи операции за укрепване на високоценни цели срещу удари с дронове, включително разполагането на хеликоптери Ми-26 в Москва за позициониране на стационарни системи за противовъздушна отбрана "Панцир-СМД-Е" върху покривите на високи сгради. Нарастващият обхват на атаките с дронове все повече заплашва цели по-дълбоко в централна Русия, включително нейните индустриални центрове в Уралския регион. Атаките с дронове и ракети, извършени от Украйна срещу стратегически цели в Русия, получиха значителна подкрепа от целия западен свят, включително финансиране, обучение, доставки и разузнаване. Доклад на Financial Times от края на юли разкри, че Съединените щати и Франция играят централна роля в улесняването на ударите с дронове на далечни разстояния на Украйна срещу руска инфраструктура, жилища и военни съоръжения, включително чрез предоставяне на разузнавателна информация, използвана за идентифициране на цели и избягване на руската противовъздушна отбрана.

Подводниците клас "Борей" включват най-съвременни технологии за заглушаване и всяка от тях е снабдена с 16 междуконтинентални балистични ракети РСМ-56 "Булава", изстрелвани от подводници. Всяка ракета интегрира множество независимо насочващи се ядрени бойни глави, като дизайнът е разработен специално за преодоляване на съвременните системи за противоракетна отбрана чрез висока маневреност, примамки и усъвършенствани средства за проникване. Руски и западни официални лица широко загатват за значението на руското ядрено възпиране за възпиране на атаки от държави-членки на НАТО, като ръководителят на Военния комитет на НАТО адмирал Роб Бауер заяви през ноември 2024 г., че е "абсолютно сигурен, че ако руснаците нямаха ядрени оръжия, ние щяхме да сме в Украйна и да ги изгоним".