Пелоси: Онези, които са знаели за влошеното здраве на Байдън, е трябвало да действат

Хората от най-близкото обкръжение на Джо Байдън е трябвало да споделят какво е здравословното му състояние, както и умствените му способности по време на кампанията за президентските избори. Байдън се отказа в разгара на президентската надпревара, а Камала Харис довърши кампанията му и загуби от Доналд Тръмп.

Нанси Пелоси, член на Камарата на представителите на Кънектикът, заяви, че по това време е провела няколко лични разговора с Байдън по това време.

"Наистина смятам, че онези, които са знаели, е трябвало да предприемат действия въз основа на тази информация. Който и да е знаел“, каза Пелоси по време на форума "The California Agenda: Sacramento Summit“, организиран от Politico.

"Имаше служители, които твърдяха, че семейството е знаело. А семейството казваше, че служителите са знаели", добави тя.

Пелоси, която по това време вече не заемаше поста председател на Камарата на представителите, заяви, че през предходната година се е виждала с Байдън лично само няколко пъти и не е ставала свидетел на неговия упадък.

Пелоси, един от водещите стратези на Демократическата партия, коментира и предстоящите междинни избори, като изрази оптимизъм, че за демократите (на които са им нужни още три места, за да спечелят мнозинство в Камарата) годината ще бъде белязана от мощна вълна на подкрепа.

"Предпочитам да видя десетократно по-голям резултат - например 30 места“, отбеляза демократът шеговито.

Пелоси обаче не беше склонна да обсъжда борбата за това кой ще я наследи на поста ѝ, представляващ Сан Франциско. Пелоси, която представлява града в Конгреса от близо 40 години, подкрепя общинския съветник Кони Чан и използва мощната си политическа машина, за да се опита да провали кандидатурата на Скот Уийнър - изявен щатски сенатор.

Пелоси също така похвали високо конгресмена от Ню Йорк Александрия Окасио-Кортес - друг потенциален кандидат за президент. Тя омаловажи информациите за първоначално напрежение между двете законодателки след избирането на Окасио-Кортес през 2018 г. Пелоси намекна, че напрежението се е дължало на хората от екипа на Окасио-Кортес – очевидна препратка към Сайкат Чакрабарти, бившия началник на кабинета ѝ, който неуспешно се кандидатира да наследи Пелоси на първичните избори в Сан Франциско.

"Мисля, че тя работи изключително ефективно, и това е просто чудесно. Удоволствие е да се работи с нея“, каза Пелоси за Окасио-Кортес.