Тръмп за сменения самолет: Правя каквото ми кажат от “Сикрет Сървис“

Доналд Тръмп омаловажи маневрата, при която тайно смени самолета си на връщане от срещата на върха на НАТО, провела се в Анкара миналия месец.

Президентът беше тайно прехвърлен от Air Force One на по-малък самолет C-32A чрез камион за кетъринг, след като представители на разузнаването изразиха опасения за евентуален опит за покушение от страна на Иран.

Във вторник Тръмп потвърди, че се е съгласил на смяната по искане на "Сикрет Сървис“.

"Просто правя това, което те искат от мен“, каза републиканецът, когато беше попитан за случката.

"Искаха да пътувам с друг полет, с друг самолет - със същото ниво на сигурност - така че го направих. Правя това, което кажат", добави Тръмп.

Имало ли е заплаха?

Американският президент също така омаловажи значението на разузнавателната информация, наложила тайния полет.

"Предполагам, че е имало някаква заплаха. Не съм разпитвал твърде много за това. Получавам много заплахи“, добави Тръмп.

Президентът сподели и усещането си, че самолетът C-32A, на чийто борд се е намирал, е бил по-опасен от Air Force One, който е излетял с нищо неподозиращи журналисти и служители на Белия дом на борда като примамка.

"Всъщност мисля, че самолетът, с който летях, беше изложен на по-голям риск! Смятам, че рискът беше по-голям, защото това е самолетът, към който, според мен, е по-вероятно да се насочат“, на мнение е Тръмп.

Първоначално президентът отлетя за срещата на върха в Турция с нов самолет 747-8, подарен от Катар, но след това обяви, че ще се върне през Обединеното кралство с по-стар модел на Air Force One "заради старите времена“.

Илюзия и шоу

Той беше забелязан да се качва на стария самолет в Анкара, преди тайно да влезе в контейнер за храна, монтиран в долната част на фюзелажа, съобщава The New York Times.

Оттам камион за кетъринг превози контейнера до чакащия самолет C-32A, където той беше издигнат до борда, добавя The Washington Post.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет демонстративно се качи на C-32A, подсилвайки илюзията пред наблюдателите, че става въпрос за рутинен полет.

Тази сложна маневра заблуди хората на борда на стария Air Force One, a нищо неподозиращите журналисти и дори някои високопоставени служители на Белия дом останаха в неведение, докато летяха със самолета-примамка.

На журналистите, вярващи, че Тръмп е на борда, беше наредено да спуснат щорите на прозорците си.

След като двата самолета кацнаха в Обединеното кралство, Тръмп очевидно беше прехвърлен тайно от C-32A обратно на стария Air Force One и беше забелязан да слиза по външна стълба.

Оттам той се качи на подарения от Катар самолет, за да се върне във Вашингтон заедно с журналистическия екип на Белия дом.

На борда на самолета президентът разговаря с журналисти в продължение на около 15 минути, като акцентира върху заплахата, която представлява Иран.

На въпрос защо на репортерите е било наредено да спуснат щорите на прозорците, докато самолетът е бил в Турция, Тръмп отговори, че това се е наложило, "защото вероятно сте на опасен полет заради онези отрепки, с които ни се налага да си имаме работа“.

Постоянни заплахи

След това Тръмп добави, че животът му е постоянно застрашен и че той е "номер едно“ в списъка на Иран".

Техеран открито отправя заплахи, а миналата седмица на площад "Таджриш“ в столицата се появи огромен, специално изработен транспарант с карикатура на Тръмп, намираща се под голяма, нарисувана в кървавочервено мишена, сочеща точно към него.

Под изображението на набелязания президент, с големи алени главни букви на английски език, е изписана смразяващата фраза: "Ще се лее кръв“.

Ирански медии също така отправиха заплахи срещу първата дама Мелания Тръмп и Барън Тръмп, като наскоро разпространиха генерирано с изкуствен интелект видео, показващо любимите места за пазаруване на първата дама и начините, по които потенциални убийци биха могли да я атакуват.

Информацията за измъкването на Тръмп се появява седмици след като директорът по комуникациите на Белия дом Стивън Чунг за първи път загатна, че служители на администрацията са прибегнали до маневра за заблуда, докато Тръмп е напускал срещата на върха.