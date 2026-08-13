Американският флот тества евтин подводен дрон с автономност от хиляди километри

Американският военноморски флот планира да инвестира сериозно в дронове с голяма автономност, за да увеличи флотилията си от пилотирани кораби. Ако президентът Доналд Тръмп постигне своето, бъдещият „Златен флот“ на ВМС на Съединените щати може да разполага с до 25 бойни кораба клас "Тръмп" в експлоатация до средата на 30-те години на 21-ви век. Ако бъде построен, разходите могат да бъдат потресаващи. Американският военноморски флот обаче не е изцяло ангажиран с изграждането само на скъпи военни кораби и плановете предвиждат пилотираният флот да бъде поддържан предимно от далеч по-достъпни безпилотни системи, пише за TNI журналистът Петер Сучу.

Един такъв пример е HADALUS – нискобюджетен, дългосрочен безпилотен подводен апарат (UUV), който в момента е в процес на разработка.

В понеделник дъщерното дружество на RTX, Raytheon, и Composite Energy Technologies (CET), потвърдиха, че тестовете на HADALUS са започнали и че UUV е завършил „серия от морски мисии на подводен полигон на ВМС, успешно демонстрирайки своите възможности за подводно изстрелване, докато е под вода“. Ученията биха могли да послужат като доказателство за концепцията на технологията за откриване, повторно завладяване и след това ангажиране с потенциална заплаха.

"Тази демонстрация е важна стъпка в по-широка пътна карта за предоставяне на автономни, цялостни подводни възможности, които са далеч по-малко откриваеми от надводните платформи", каза Джен Готие, вицепрезидент на военноморските системи и поддръжка в Raytheon. "Чрез тясно свързване на дизайна, интеграцията и експериментирането в морето, ние доказахме, че можем да внесем нови автономни решения във флота бързо и рентабилно."

Последните тестове идват само 18 месеца след като 34-футовият UUV беше замислен за първи път като "концептуална скица". Сега, в етап на прототип, платформата демонстрира своите възможности във водата.

UUV разполага със свободно наводнен екзоскелет от въглеродни влакна, съставен от 6-футово напречно сечение, което осигурява изключителна здравина и твърдост. Той предлага повече от 2000 морски мили издръжливост и е оборудван с усъвършенствани сонарни и електронни системи.

Въпреки това, освен здравината и значителния си полезен товар, платформата е разработена да струва само една трета до една пета от сравнимите превозни средства с дълга продължителност на живот.

"HADALUS демонстрира, че подводната индустриална база може да се движи с по-голяма скорост и динамика, отколкото позволяват традиционните цикли на разработка", каза Чейс Хогобум, главен изпълнителен директор и президент на CET. "Чрез комбиниране на усъвършенстваната композитна архитектура на превозните средства на CET с мисионните системи, сензорите и експертния опит на Raytheon в областта на интеграцията, ние създадохме високопроизводителна платформа, която може да бъде произведена на част от цената на конвенционалните алтернативи."

Модулният дизайн може да позволи на HADALUS да бъде оборудван със специфични полезни товари

за всяка отделна мисия и да може да бъде конфигуриран на място с нискоквалифицирана работна ръка.

Въпреки че ВМС на САЩ изпълняват целите си за набиране на персонал в продължение на няколко години, службата активно преминава към „хибриден флот“, който комбинира традиционни бойни кораби с екипаж с голям брой безпилотни надводни, подводни и въздушни автономни системи.

Безпилотните кораби (UV) биха могли да бъдат жизненоважен компонент, осигурявайки разширен подводен обхват и изпълнявайки безопасно задачи с висок риск, и дори осигурявайки постоянно наблюдение. Безпилотните платформи могат да действат като умножители на силата, като изпълняват различни мисии, включително провеждане на разузнаване, картографиране на океанското дъно, разчистване на морски мини и разполагане на стационарни сензори, без да излагат на опасност човешките моряци. Това може да увеличи общия капацитет за водене на бойни действия, като същевременно постави много повече корпуси във водата, отколкото чрез големи бойни кораби с екипаж.

Дългосрочната автономност също е от решаващо значение, тъй като ще премахне нуждата от скъп спомагателен кораб и ще позволи покритие на хиляди километри отдалечен океан. Освен това, това би могло да позволи постоянно наблюдение и защита на инфраструктурата в опасни или покрити с лед води. Въпреки че RTX не уточни колко дълго HADALUS може да работи самостоятелно, дългосрочната автономност обикновено се счита за седмици или месеци.