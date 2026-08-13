За първи път у нас: лекари трансплантираха едновременно черен дроб и бъбрек

За първи път в България е извършена едновременна трансплантация на черен дроб и бъбрек на един пациент - 19-годишен младеж с две тежки заболявания. Донор е негов връстник.

"Този пациент го подготвяме от дълго време за трансплантация. Включихме го в нашата листа и така се случиха нещата, че излезе донор много подходящ за неговата ситуация", заяви началникът на Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология проф. Никола Владов, който е един от специалистите, дали шанс за живот на младият мъж.

Това е първият случай в България, при който на един пациент са присадени едновременно два органа, а по думите на професор Владов това е манипулация, която само 1% от населението може да получи.

"Това е една сериозна стъпка в развитието на трансплантационната програма на ВМА, тъй като обедини усилията на два екипа", допълни проф. Владов.

Операцията на черния дроб продължи 5 часа, тази на бъбрека малко под 4 часа, а успехът на интервенцията се дължи изцяло на координацията на екипите.

"Ако кажем, че вчерашната ситуация е уникална, тя не е уникална заради това, което сме направили чисто хирургично – тя е уникална с организацията, с това, че зад тази организация, зад дейността, която вчера се случи, стоят изключително много хора", коментира началникът на Клиниката по урология проф. Илия Салтиров.

За лекарите обаче борбата за живота на младежа продължава. И успехът ще ъде тогава, когато се възстановят функциите и на двата органа и пациентът е добре.