100 години от рождението на Кастро: Икона за едни, архитект на кризата за други (СНИМКИ)

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Днес, 13 август се отбелязат 100 години от рождението на Фидел Кастро, а сянката му продължава да тегне над острова.

Лидерът остава и до днес почитан от онези, които изпитват носталгия по него на фона на задушаващата енергийна блокада от страна на САЩ, но същевременно е сочен с обвинение от други, които го смятат за архитекта на системата, довела до настоящата криза в Куба, пише АР.

Тази седмица Куба почете паметта на Кастро с прояви, включващи международния панаир на книгата, художествени изложби, концерти и срещи на делегати от леви организации от целия континент.

Кастро е навсякъде

Плакати с неговия лик са окачени в болниците, а по улиците се издигат билбордове с негови лозунги - включително широкоизвестния "Родина или смърт“. Присъствието му е толкова познато, че много кубинци го наричат ​​просто Фидел.

"Вярвам, че (Фидел Кастро) оставя на Куба наследство от достойнство, морал, неуморен труд и грижа за бедните“, заяви пред "Асошиейтед Прес“ писателят и есеист Мигел Барнет, който е и член на Националното събрание.

Стогодишнината на Кастро съвпада с период, в който Куба е подложена на все по-силен натиск - процес, започнал с наложената от администрацията на Тръмп блокада на доставките на гориво през януари и последван от поредица санкции, целящи да принудят комунистическото правителство да предприеме политически и икономически промени. Тези мерки задълбочиха продължаващата от пет години икономическа криза, породена от по-ранни санкции на САЩ и от неуспешна вътрешна финансова реформа.

За кубинците последиците са мащабни. Продължителни прекъсвания на електрозахранването, недостиг на гориво и лекарства, спад в промишлеността и туризма, отменени полети, ограничения в транспорта, както и съкратено работно време и намален хорариум на учебните занятия.

Кастро управлява Куба в продължение на пет десетилетия - от 1959 г. до предаването на президентския пост на брат си през 2008 година. По време на управлението си той организира мащабни митинги и произнася речи, продължаващи с часове. Той запазва влиянието си до смъртта си през 2016 г.

"Фидел ни остави всичко - всичко добро, произлязло от революционния процес в Куба“, казва Архелия Мустелие, 61-годишна пенсионерка, живееща в Стара Хавана и добавя: "В тези трудни времена, които преживяваме, той щеше да намери начин да донесе малко щастие на страната и народа си".

От партизански акции до управление на държава

Фидел Кастро Рус е роден на 13 август 1926 г. в район на Източна Куба, известен с производството на захарна тръстика, където баща му, испански имигрант, първоначално работи по наемането на работна ръка за американски захарни компании, а по-късно създава собствена процъфтяваща плантация. Малко след като завършва право, той се включва активно в политическия живот.

През 1953 г. Кастро и над 100 негови съмишленици атакуват казармата "Монкада“ в Сантяго де Куба в неуспешен опит да свалят от власт диктатора Фулхенсио Батиста. Кастро е пленен, но по-късно освободен, след което заминава в изгнание в Мексико. Той се завръща в Куба заедно с други бунтовници и започва партизанска кампания, която завършва със свалянето на Батиста през 1959 г. и идването на Кастро на власт.

След като поема управлението, Кастро радикално преобразява Куба чрез аграрна реформа, мащабна кампания за ограмотяване и национализация на частни предприятия - политики, които довеждат до конфликт между неговото правителство и САЩ.

В Латинска Америка и развиващите се страни Кастро се превърна в символ на антиколониалните и революционните движения. Политиката му обаче породи и силна опозиция, първоначално сред заможните кубинци, много от които избягаха в Съединените щати, а по-късно и сред онези, които се противопоставяха на монопола на Комунистическата партия върху политическата власт.

"Той е противоречива фигура“, каза историкът Мануел Куеста Муруа, председател на опозиционния Съвет за демократичен преход в Куба.

За младите е икона

За много млади кубинци Кастро остава икона, но влиянието му върху тях не е толкова непосредствено, колкото при по-старите поколения, живели под негово управление.

"Нашето поколение не го е преживяло като действащ лидер. Ние видяхме един по-малко видим Фидел, който рядко се появяваше на публични места. От това, което Фидел Кастро е оставил след себе си, в момента не е останало нищо, абсолютно нищо“, каза 27-годишният Кристиан Коельо.

Говорейки за настоящата криза на острова, Коельо заяви, че решение няма: "В момента, дори да доведат друг Фидел, няма да могат да поправят това".