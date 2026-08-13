Парадоксът на войната: Близкият изток въоръжава и Русия, и Украйна

Като ярък пример за ролята, която силите от Близкия Изток играят във въоръжаването на двете страни във войната между Русия и Украйна, Съединените щати се готвят да одобрят прехвърлянето от Турция на американски многоцелеви ракетни системи M270 и придружаващите ги балистични ракети M39 ATACMS към обсадената Украйна. В същото време, според информации, Иран е модифицирал още един от своите безпилотни боеприпаси от серията "Шахед", като се е основал директно на бойния опит, извлечен от руската война срещу Украйна. Анкара и Техеран въоръжиха съответно Киев и Москва преди и след началото на войната през февруари 2022 г., когато Русия започна мащабна инвазия. Тези най-нови събития показват, че почти пет години по-късно те не спират да правят това.

Според писмо от 6 август, представено пред Конгреса, Вашингтон е готов да даде на Анкара необходимото разрешение за „прехвърляне“ на 12 пускови установки M270 MLRS и 70 ракети M39 ATACMS към Украйна. Предложената сделка на стойност 256 милиона долара включва също 2 524 неуправляеми ракети M26, оборудвани с касетъчни бойни глави DPICM, и 47 000 артилерийски снаряда M509A1 203 мм с касетъчни бойни глави DPICM. Турция разполага с тези оръжия в запасите си вече няколко десетилетия и иска да ги продаде в рамките на модернизацията на своя арсенал. Тези оръжия биха могли да подпомогнат укрепването на огневата мощ на Украйна в изтощителната и изтощаваща война с Русия, пише Forbes.

В прессъобщение, публикувано във вторник, "Хюман Райтс Уоч" остро критикува сделката за включването на касетъчни боеголовки, които организацията описа като "по своята същност безразборни", както и като "остарели", "неточни и ненадеждни". В тази връзка правозащитната организация призова Конгреса да спре това, което нарече "недалечно и опасно прехвърляне".

Украйна вече е получила поне 18 пратки с касетъчни боеприпаси M483A1, произведени в Турция, през 2023 г. Според базата данни за трансфер на оръжие на Стокхолмския международен институт за изследване на мира, Анкара е доставила също шест от собственото си производство MLRS T-300 през 2022 г., както и 200 бронирани транспортни средства „Кирпи“ между 2022 и 2024 г. и 50 бронирани транспортни средства „Кобра-2“ през 2023 г.

Съобщенията за този последен трансфер съвпаднаха с нови индикации, че Иран "усъвършенства" своето безпилотно оръжие Шахед-107, като се основава директно на бойния опит от войната в Украйна, която подкрепя. Още от първата година на тази война Иран предостави няколко хиляди дрона от типа "Шахед", предимно модели Шахед-136 и Шахед-131, заедно с технологичен трансфер, което позволи на Русия редовно да нанася удари по украински градове и електроенергийна инфраструктура, като едновременно с това оказваше постоянен натиск върху украинската противовъздушна отбрана. Техеран позволи на Москва да произвежда тези дрони в огромни количества на местно ниво. Поне от 2023 г. насам тези "Шахед", обозначени от руските военни като "Геран 1" и "Геран 2", използват модифицирани бойни глави, специално пригодени към изискванията на Москва.

Тази тенденция продължава и до днес. Според украинския военен анализатор Александър Коваленко, Иран е модифицирал Шахед-107, за да може да пренася допълнителни фрагментационни компоненти, с цел – по думите на доклад на украинското издание „Euromaidan Press“ – да се повиши "смъртоносността им срещу хора и меки цели".

Освен че е снабдявал Русия с безпилотни оръжия с дълго време на престой във въздуха и атакуващи дронове, се смята, че Техеран е прехвърлил и балистични ракети с малък обсег „Фатх-360“ през 2024 г. Не е известно обаче да е прехвърлил балистични ракети с къс обсег „Фатх-110“, както мнозина се опасяваха в началото на войната. Освен това украинското разузнаване, което оценява, че Техеран е доставил над 350 от тези ракети, все още не е забелязало никакви признаци, че Русия е използвала тези ирански балистични ракети с къс обсег във войната към януари 2026 г.

Турция продаде своите емблематични дронове „Bayraktar TB2“ на Украйна преди и след началото на войната. Те изиграха важна роля в началото на войната за отблъскването на злополучната руска сухопътна офанзива, насочена към превземането на Киев и предизвикването на бърз срив на украинската отбрана. Оттогава насам ролята им е по-ограничена. Към края на 2022 г., с въвеждането на дроновете „Шахед“ в конфликта, вече беше ясно, че сили от Близкия изток са въоръжили и двете страни в най-разрушителния конфликт в Европа от Втората световна война насам.

Освен Иран, други страни от по-широкия регион на Близкия изток са доставяли въоръжение и военна техника за Украйна, голяма част от които финансирани от Съединените щати. Според SIPRI, това включва 14 бронетранспортьора Titan-S, произведени от Обединените арабски емирства, но финансирани с американска помощ, 60 немски системи за противовъздушна отбрана Gepard от Йордания, по-специално версията Cheetah, също финансирана с американска помощ. Според базата данни, Германия е финансирала и трансфер на 12 155-милиметрови артилерийски оръдия PzH-2000 от Катар, които са били доставени през 2024 и 2025 г. Берлин също така е финансирал трансфер на 15 системи Gepard от Доха, завършен през 2023 г.

Поглеждайки назад, Турция и Иран са играли най-активната роля в този регион, когато става въпрос за въоръжаване на враждуващите страни с местни оръжия,

докато други съюзници на САЩ са се съгласили да предоставят някои оръжия, платени от САЩ и Германия. Въпреки многократните искания от Украйна и дори от САЩ, които в един момент поискаха пенсионирани ракети MIM-23 Hawk, Израел в продължение на години отказваше да предоставя или продава каквито и да било смъртоносни оръжия на Киев. Той посочи руското присъствие в Сирия по време на управлението на бившия президент Башар Асад, твърдейки, че всяка доставка на оръжия на Украйна от Израел може да доведе до ограничения, наложени от Москва върху свободата на действие на Израел срещу присъствието на Иран в Сирия. След свалянето на Асад от власт през декември 2024 г. от опозицията обаче, този аргумент изглеждаше по-малко достоверен от всякога.

В отговор на въпроси на журналисти на 8 август украинският президент Володимир Зеленски отново повдигна интереса на Киев към израелското военно оборудване.

Въпреки че Израел не е доставил нито една от своите местни системи за противовъздушна отбрана, той предостави пенсионираните си ракети MIM-104 Patriot PAC-2 на Украйна, като ги изпрати обратно в Съединените щати. Израел никога не е изпитвал никаква любов към тези „Патриоти“, докато Украйна несъмнено приветства всички, които може да получи отвсякъде.

Както беше посочено по-рано по време на войната, Египет се сдоби с известно съвременно руско военно оборудване, включително изтребители МиГ-29М/М2 и системи за противовъздушна отбрана С-300ВМ, които Украйна несъмнено би приветствала. Кайро никога не ги е предлагал. През 2023 г. "Вашингтон пост" съобщи, че египетското правителство планира да произведе до 40 000 122-милиметрови ракети „Сакр-45“ за Русия. В рамките на месеци обаче Кайро не само отложи тази сделка, но и одобри алтернативно споразумение, при което ще произвежда 152-милиметрови и 155-милиметрови артилерийски снаряди, които да продава на САЩ за трансфер в Украйна.

Макар че повечето страни от Близкия изток няма да станат основни доставчици на оръжие във войната между Русия и Украйна, особено сега, когато регионът преживява поредната си разрушителна война, е малко вероятно някоя от тях да се присъедини към Иран, с евентуалното изключение на регионалните съюзници на Техеран от милициите, в снабдяването на руската военна машина скоро. Макар че това е добре дошла новина за Украйна, тя все още не е достатъчна, за да наклони решително военния баланс в нейна полза.