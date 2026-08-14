Нетаняху нарече Обединеното кралство... "ислямска република"

Премиерът Бенямин Нетаняху нарича Великобритания "ислямска република“ по време на дълго интервю за подкаст с Армейското радио.

Говорейки за сина на Уинстън Чърчил, Рандолф Чърчил, и внука му, Уинстън Спенсър Чърчил, които подобно на британския премиер от Втората световна война са били журналисти, Нетаняху казва, че двамата "са дошли тук и са отразили Шестдневната война по много положителен начин за нас“.

"Опитайте се да откриете това сега във Великобритания, която бихте могли да наречете Ислямска република Великобритания“, каза през смях Нетаняху.

След това той отговаря утвърдително, когато интервюиращият пита: "Нали цяла Европа вече не е такава?“, визирайки очевидно мюсюлманските общности в европейските страни и все по-критичното отношение на много европейски правителства към Израел през последните години.

"Първата ислямска ядрена република ще бъде Ислямска република Великобритания“, добавя с шега Нетаняху и добави: "Ние се грижим да няма такава в Иран.“