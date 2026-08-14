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Петко Салчев е освободен от заместник-министър на здравеопазването

Той е напуснал по собствено желание

14.08.2026 | 14:28 ч. 7
Снимка: Здраве, нет

Снимка: Здраве, нет

Със заповед на министър-председателя Румен Радев от длъжността заместник-министър на здравеопазването е освободен Петко Салчев. 

Салчев напуска поста по собствено желание.

Пред медии той споделя: "Напуснах по собствено желание. Разделихме с министъра с много добри чувства, без скандали“, каза той.

От Министерство на здравеопазването също заявих, че професорът сам е пожелал да напусне поста. 

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Проф. д-р Петко Салчев отговаряше за дирекциите "Европейска координация и международно сътрудничество“, "Здравно-информационни системи“, "Лекарствена политика“ и "Обществено здраве“. В неговия ресор влизаше също Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ), Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП), Националният център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ), Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), Националният център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ), както и Регионалните здравни инспекции (РЗИ) по отношение на функциите в областта на общественото здраве и надзора на заразните болести.

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Тагове:

Петко Салчев освободен заместник - министър здравеопазване
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