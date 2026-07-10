Защо Макрон продължава да носи слънчеви очила на закрито?

Френският президент Еманюел Макрон пристигна на срещата на върха на НАТО в Анкара във вторник, носейки тъмни авиаторски слънчеви очила на закрито, възраждайки визията, която за първи път привлече световното внимание по-рано тази година.

Очилата, които бързо се превърнаха в тема на разговор, докато лидерите се събраха за годишната среща на върха на Алианса, не са модно изявление, а част от възстановяването на Макрон от леко очно заболяване, което се появи за първи път през януари.

Макрон кацна в турската столица за 36-ата среща на върха на лидерите на алианса, където беше посрещнат на летище Есенбога от турския министър на труда и социалното осигуряване Ведат Исихан и други официални лица. Малко след пристигането си президентът Реджеп Тайип Ердоган и първата дама Емине Ердоган организираха прием в Президентския комплекс за държавни глави, правителствени лидери и техните партньори, присъстващи на срещата на върха на НАТО.

Макрон и съпругата му Бриджит Макрон бяха посрещнати от турската президентска двойка и позираха за официална снимка, на която френският президент отново беше видян да носи емблематичните си тъмни авиаторски слънчеви очила.

В сряда сутринта, преди основните сесии на срещата на върха, Макрон беше забелязан отново да носи слънчевите очила, докато тичаше в парка Сегменлер в квартал Чанкая в Анкара.

Причина Макрон да носи слънчеви очила

Въпросът за първи път привлече широко внимание по време на Световния икономически форум в Давос през януари, където Макрон произнесе основна реч, носейки светлоотразителни авиаторски слънчеви очила на закрито. Изображенията на появата бързо се разпространиха в социалните медии, подхранвайки спекулации, преди Елисейският дворец да изясни медицинската причина за носенето на очилата.

Френското президентство обясни, че Макрон е започнал да носи тонирани очила, след като е развил субконюнктивален кръвоизлив, състояние, причинено от спукване на малък кръвоносен съд под прозрачната мембрана, покриваща бялата част на окото.

Въпреки че състоянието може да остави окото видимо зачервено, то обикновено е безвредно и не засяга зрението.

Лекарите казват, че субконюнктивалният кръвоизлив обикновено отшумява сам в рамките на една до две седмици и може да се появи спонтанно или след кашляне, кихане, вдигане на тежки предмети, триене на окото или леко нараняване. В някои случаи може да причини и временна чувствителност към светлина.

Според по-ранното изявление на Елисейския дворец, очите на Макрон са станали раздразнителни и фоточувствителни, което го е накарало да носи тъмни слънчеви очила, за да намали дискомфорта по време на публични изяви. Президентството подчерта, че състоянието не е нито заболяване, нито инфекция и не изисква специфично лечение.

Въпреки че първоначално официалните лица определиха състоянието като временно, Макрон продължи да носи слънчевите очила на няколко публични събития през последните месеци, а посещението му в Анкара за срещата на върха на НАТО бе последният пример.