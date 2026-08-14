Диви прасета тормозят летовниците на Френската Ривиера ВИДЕО

Летовниците на Френската Ривиера са принудени да споделят пясъците с нов вид плажни същества: диви свине, търсещи храна.

Дивите прасета все по-често се появяват на Лазурния бряг това лято, което е поредният признак за експоненциалния растеж на популацията на диви свине в Европа. Местните жители казват, че животните са открили, че хората посещават плажовете с чанти, пълни със закуски, а животните си ги хапват, когато собствениците им ги оставят без надзор.

Понякога плажуващите могат да бъдат убедени доброволно да се разделят с храната си. Въпреки че е престъпление да се хранят диви свине, хората все пак го правят, твърдят властите. Кошчетата за боклук край морето са друг богат източник на храна за глиганите, пишат от The Times.

🐗🏖️ The lovely dream of rewilding eventually meets the wheelie bin. Wild boar populations are booming across Europe and on the French Riviera they’ve discovered beaches, tourists, restaurants and bins provide easy pickings. This is the bit the romantic vision of rewilding too… pic.twitter.com/Q8DXsKnsGg — Liz Webster (@LizWebsterSBF) August 13, 2026

Управителите на крайбрежни къмпинги, ресторанти и ваканционни жилища казват, че се борят с нашествието на животните, които са станали особено умели в преобръщането на кофи за боклук на колелца в лова си на храна.

Няма съобщения за инциденти, като експертите подчертават, че животните като цяло са неагресивни. Известно е обаче, че атакуват, когато са ранени или се страхуват за малките си.

"Внимаваме. Държим очите си отворени", споделя френски турист, който се пече на слънце на плаж на Ривиерата, посещаван от глигани, пред телевизионния канал TF1. Друг казва, че е свикнал да среща глигани в регионалните гори, но добавя: "Това е много рядко по плажовете."

През май 45-килограмов глиган предизвика суматоха на плажа Алманар в Йер, когато доплува от морето, преди да се втурне през пясъците, очевидно паникьосан.

Глиганите са способни да плуват няколко километра, според местни експерти, и през последните години са колонизирали средиземноморски острови като Поркеро, Порт Крос и Левант. Те също така са способни да преминават към континента.

Подобно на голяма част от континентална Европа, Лазурният бряг изглежда безсилен да спре нарастването на популацията на глиганите. Курортът Фрежюс, например, въведе глоба до 450 евро тази година за всеки, хванат да храни глигани, след редица оплаквания, че цветни лехи, както в общински паркове, така и в частни градини, биват опустошавани от животните.

Земеделските производители говорят за нещастие в много по-голям мащаб, като глиганите причиняват щети на посевите в цялата страна на стойност около 90 милиона евро годишно, според Френската федерация на ловците.

Федерацията заяви, че прави всичко възможно, за да държи популацията под контрол, като е унищожила 881 372 глигана през ловния сезон 2024-25, двойно повече от убитите преди две десетилетия и 20 пъти повече, отколкото през 70-те години на миналия век. Но според официални лица, глиганите се размножават по-бързо, отколкото членовете на федерацията могат да отстрелят.

Учените казват, че една от причините за увеличаването на глиганите е изменението на климата, тъй като по-топлите зими са довели до това, че по-голям брой млади глигани оцеляват до пролетта.

Но критиците обвиняват и въвеждането през последните десетилетия на практики за управление на дивеча, предназначени да осигурят изобилие от глигани за ловците. Практиките включват оставяне на храна за глиганите в горите и избягване на унищожаване на млади и женски глигани. Критиците на федерацията казват, че политиката е позволила на популацията да излезе извън контрол.

На други места в Европа картината е подобна

Глиганите са се превърнали в позната гледка на Коста дел Сол, както и в Рим, където 177 войници бяха разположени, за да отстрелват животните през 2024 г.

Видео на няколко глигана, които се разхождат около плажа Торегуадиаро в Сан Роке, Испания, сред плажуващи, стана популярно онлайн миналия месец, предизвиквайки изрази на учудване в социалните медии. Местните жители казаха, че вината е на регионалните власти на Андалусия, които не са успели да ограничат популацията на глиганите в селските райони.

Миналото лято глигани бяха заснети и в Малага да се охлаждат в морето и да се крият от слънцето под чадър.

През 2020 г. немски нудист беше сниман край езеро в Берлин да гони глиган, който беше взел чанта с лаптопа му. Глиганът изпусна чантата, когато нудистът плесна с ръце и удари земята с пръчка. Лаптопът беше спасен.