Доц. Лозанов: Радев използва зловещото убийство в Пловдив, за да прави руска пропаганда

В над 200 страници правителството представи своите приоритети за следващите 4 години. Днес и премиерът Румен Радев даде оценка за първите 100 дни от управлението на кабинета.

Програмата на правителството

"В такива програми е хубаво да има ясни цели с ясни инструменти за постигане. Не видях такова нещо. Виждам партийни лозунги. Програмата предвижда съотношението между лекари и сестри да стане 1 към 3, но няма яснота как може това да стане. Липсва генерална отправна точка", коментира медийният експерт доц. Георги Лозанов в предаването "Денят ON AIR".

Той изтъкна, че животът в България трябва да бъде като в Западна Европа, за да задържим младите хора.

"Усещане за права, да няма постсъветска пропаганда и да ти казват как да мислиш. Второто е да имат доходи. Сивата икономика и корупцията - но в програмата няма нищо освен лозунги. Трябва да видиш къде отиват младите и да опиташ да направиш живота тук такъв, какъвто е където те отиват. А те отиват в Западна Европа, не в Москва."

Социологът Петко Петков, който е изпълнителен директор на "Галъп Интернешънъл Болкан", на свой ред посочи пред Bulgaria ON AIR, че "в тези обемисти страници имаше хубави неща, за минималната работна заплата е крачка напред".

"Първа точка е "Бъдеще за младите" - изпразнено е от съдържание. С тях трябва да се работи по различен начин. В документа имаме сложени срокове, които вече са изтекли", заяви той.

Според Петков правителството се опитва да покаже, че има мощта и енергията да извърши определени действия, но го съобщава по спорен начин и "като че ли обгърнат от изкуствения интелект".

Украйна мълчи за дрона в България - каква е външната ни политика

"Украйна няма нищо общо, проблемът е кой е докарал този дрон до България. Ако не е целенасочена акция от руска страна, е под влияние на навигацията. Трябваше да извикат руската посланичка. А ние живеем в "Румен Радев в огледалния свят". Премиерът искаше да извърши евроскептичен завой", каза доц. Лозанов и добави, че руската армия е била окупационна.

Радев използва зловещото убийство в Пловдив, за да прави руска пропаганда, отсече медийният експерт.

Петков е на мнение, че страната ни води разнопосочна и многопластова външна политика.

"Хората са объркани от това, което им предлага правителството. Опитваме да играем ролята на по-скептични, но за българската публика. На събития в ЕС сме много миролюбиви. Не изразяваме по подходящ начин никакви позиции и обществото се обърква", анализира социологът.

Петков отбеляза, че в програмата има друг неприятен момент - да извършваме политики с организации, които не са част от ЕС.

"Това отваря вратата за други интереси и е обезпокоително."

Президентските избори

Иван Христанов ще се кандидатира за президент и официално влиза в битката за вота на 25 октомври.

"Нямаме много кандидати и всеки опитва да е по-привлекателен за публиката. Доста лица може да го подкрепят, ще обере протестен вот. Интересен играч е. С по-крайно говорене той може да обере този вот. Предстои да видим как ще се държи в кампанията", коментира Петков.

Доц. Лозанов каза, че Христанов има доста експресивни възгледи.

"Не е задължително да спечели, достатъчна е трибуната. Кандидатът ще трябва да започне да преобръща много силния пропаганден натиск върху общественото съзнание. Изборите ще имат друга ос - кандидатът на демократичната общност, от другата страна е Румен Радев", заяви той.