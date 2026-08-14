В Германия: Плувен басейн обяви ден “само за чернокожи”

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Обществен плувен басейн в Германия, рекламиран като място "за всички", планираше събитие, което да бъде "достъпно за чернокожи общности“.

Временният открит басейн пред берлинския театър "Фолксбюне“ (Volksbühne) отвори врати едва миналата седмица и ще работи в продължение на осем седмици.

Това временно съоръжение, струващо 300 000 евро, беше представено като място за летни срещи на местните жители, но стана обект на сериозни критики заради плановете да бъде затворено за широката публика за един ден.

На уебсайта на басейна по повод петък, 14 август, беше посочено: "През този период общественият басейн ще бъде отворен за чернокожи общности".

Предвиждаше се 25-метровият басейн да бъде недостъпен за масовата публика между 12:00 и 18:00 ч., като беше отправена молба "да се уважава това колективно самоопределяне и свързаните с него пространства“.

Впоследствие "Фолксбюне“ отмени събитието, което се организираше в партньорство с антидискриминационния обществен проект "Each One Teach One“ (EOTO).

Мишена за тормоз

Като причина за решението си театърът посочи "съображения за сигурност“, породени от факта, че "плуването на чернокожи деца и младежи се е превърнало в мишена на тормоз от страна на десни и расистки групи“.

Това се случва след като миналата седмица германски плаж беше подложен на остри критики, след като спасител заяви на плажуващи, че трябва да говорят езика, в противен случай ще им бъде забранено да посещават езерото.

Театърът "Фолксбюне“ на площад "Роза Люксембург“ съществува от 1914 г. и се смята за един от най-емблематичните театри в Берлин с богата история. Той посреща около 130 000 посетители, като предлага средно по 20 събития седмично.

Междувременно, скандал, свързан с расизъм, избухна на плажа край езерото Хайдебад в град Хале (Източна Германия), след като през лятото спасител забрани достъпа до водата на хора, които не говорят немски език.

Матиас Нобел взе това решение с убеждението, че плажуващите трябва да разбират правилата за безопасност. Повод за мярката стана случай от юни, при който той спаси малко дете, застрашено от удавяне, след като то бе навлязло в част от езерото с дълбочина близо 42 метра.

Заради тази мярка, определена като политика "само за говорещи немски“, Нобел бе обвинен в дискриминация и расизъм.

Властите в Хале го призоваха да се откаже от езиковите изисквания и предупредиха, че действия, които "биха могли да се възприемат като ксенофобски“, могат да навредят на репутацията на града.

Басейните са опасни зони

Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия“ (AfD) се възползва от случая, заявявайки, че германските плувни басейни се превръщат в "опасни зони“.

От партията добавиха: "Когато частните оператори са принудени да въвеждат собствени езикови изисквания, за да гарантират безопасността на плувците, загубата на контрол от страна на държавата окончателно е достигнала до сърцето на нашето общество".

Нобел обаче беше подложен на критика от Германската асоциация за водно спасяване, а националният орган за борба с дискриминацията отбеляза, че не съществуват подобни правила за германските туристи, които плуват в чужбина.

"Идваха големи семейства и когато се опитвах да обясня правилата за безопасност на родителите, ставаше ясно, че не ме разбират", добави той пред The Telegraph.

Същото се случваше, когато ги питах на каква възраст са децата им, тъй като тук децата под петгодишна възраст плуват безплатно. А ако видех дете да плува без помощни средства за плаване и се опитвах да разговарям с тях, отговорът беше просто "ja, ja“ [да, да], и не оставах с впечатлението, че разбират какво имам предвид".

Той изрази опасения, че езиковата бариера може да доведе до сериозни инциденти, и добави, че отхвърля всички обвинения в расизъм.