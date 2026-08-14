Конспирация: Трусът в Колумбия следствие на изследователска програма в Аляска

В социалните мрежи се появи устойчива конспиративна теория, след като в понеделник земетресение с магнитуд 7,4 по скалата на Рихтер разтърси западната част на Колумбия. Потребители приписват вината за бедствието на изследователска програма в Аляска.

В публикациите погрешно се твърди, че земетресението, отнело живота на най-малко 270 души и причинило мащабни разрушения, е предизвикано от Програмата за високочестотни активни изследвания на йоносферата (HAARP), която изучава свойствата и поведението на горните слоеве на атмосферата.

В действителност обаче земетресението е причинено от естествени движения в земната кора. Експертите посочват, че то няма никаква връзка с човешка дейност, съобщава АР.

Геоложката служба на САЩ (USGS) посочва, че земетресението в Колумбия е предизвикано главно от "сдвигово разломяване“ – процес, при който два участъка от земната кора се движат хоризонтално един спрямо друг. Епицентърът на земетресението се намира в тихоокеанския регион на страната, разположен по протежение на "Огнения пръстен“ - верига от сеизмични разломи около Тихия океан, където стават повечето земетресения в света.

"Никаква човешка дейност не е причинила това земетресение“, заяви Сюзан Ван дер Лий, сеизмолог и професор в Северозападния университет. "Земетресението в Колумбия се случи в регион, където често възникват земетресения по естествен път", категорична е тя.

Пред АР сеизмологът отбеляза, че съществуват случаи, в които човешка дейност в плитките слоеве на земната кора, като добив на газ или инжектиране на отпадни води, е предизвиквала земетресения с малък до умерен магнитуд. Земетресението в Колумбия обаче е станало на дълбочина 110 километра - поне 10 пъти по-голяма от тази на земетресенията, предизвикани от човешка дейност, подчерта Ван дер Лий.

Конспиративни теории

Университетът на Аляска във Феърбанкс управлява HAARP от 2015 година, преди това обектът се е стопанисвал от американските военни, които все още притежават земята, където се намира програмата.

HAARP е обект на конспиративни теории още от началото на изграждането му от военните в началото на 90-те години на миналия век. Наред с твърденията, че може да предизвиква земетресения, привържениците на тези теории погрешно смятат, че съоръжението служи за контрол на съзнанието и за управление на времето.

Изследователите в HAARP изучават физичните процеси, протичащи в най-високите слоеве на земната атмосфера - термосферата и йоносферата - като използват високочестотни радиопредаватели за нагряване на малки участъци и наблюдават последващите ефекти.

Програмата използва множество научни инструменти, но този, който най-често е в центъра на конспиративните теории, е Инструментът за изследване на йоносферата (IRI) - най-мощният високочестотен радиопредавател в света.

"Мога уверено да заявя, че няма абсолютно никаква физическа обосновка радиочестотните излъчвания да оказват каквото и да е влияние върху възникването на земетресения“, заяви Дийн Уитман, геофизик от Международния университет на Флорида, който определи хипотезите за предполагаемото въздействие на HAARP като "абсурдни“.

Той посочи няколко причини, поради които тези твърдения са неоснователни.

"Първо, енергията, освободена при земетресението в Колумбия, е била много по-голяма от тази, отделяна дори от най-мощните водородни бомби“, и "милиони пъти по-голяма от енергията, генерирана от системата на HAARP“. Второ, оборудването на HAARP е насочено нагоре, а не надолу към мястото, където възникват земетресенията. И трето, използваните радиопредаватели генерират електромагнитни вълни, които не биха могли да предизвикат земетресения, тъй като те "се подчиняват на напълно различни физични закони“, споделя геофизикът.

Издирването на хората, затрупани под отломките след земетресението в Колумбия, продължава. В сряда към страната започнаха да пристигат големи количества помощи от регионални партньори.