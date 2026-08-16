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Възрастна двойка загина в пожар в Гърция

Около 10 души са ранени

16.08.2026 | 21:55 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Двама души са загинали в пожара в Саламис, Гърция. Междувременно 593 души са евакуирани по море

Възрастна двойка е намерена мъртва в района на Перистерия, където е започнал големият пожар в Саламина. 

Втори пожарен фронт гори в района на Селиния. Общо 260 пожарникари работят по двата пожара в Саламина. Жител на улица Андромахис, който е съобщил за пожара на пожарната, е свидетелствал, че пожарът е започнал от съседен парцел на улица Андромахис, който е бил пълен с боклуци.

В публикация във Facebook министъра на здравеопазването на Гърция разясниу че 10 души са пострадали, на възраст 15–89 години, предимно с изгаряния и симптоми на вдишване на дим.

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Петима пациенти са транспортирани или са в процес на транспортиране, включително един пострадал от изгаряния с изгаряния от втора степен върху 25% от телесната повърхност и един пациент, който е транспортиран до Триасио.

Трима пациенти са изписани с указания, а двама остават в болница и под наблюдение. Централният спешен център следи развитието и координира необходимите здравни действия.

Много лодки на бреговата охрана са на мястото и са спасили най-малко 593 души от плажовете Сатерли и Колонес.

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