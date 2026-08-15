Пламъци край бреговете на гръцкия остров Скирос, пожарът наложи превантивни евакуации (ВИДЕО)

Продължава да бушува пожарът, който избухна по обяд в района на Ацица на остров Скирос. В района духат бурни ветрове, които значително затрудняват работата на пожарните сили, а наземните сили се подсилват, след като гасенето по въздух е преустановено, съобщава ERT.

Малко след 18:00 часа бе изпратено ново съобщение на номер 112, което призовава всички, които се намират в района на Певко, да се евакуират.

🔥🌙 Δύσκολη νύχτα στη Σκύρο. Οι επίγειες δυνάμεις ενισχύονται στο νησί, ενώ το πύρινο μέτωπο κινείται σε πυκνό δάσος, δυσκολεύοντας το έργο της κατάσβεσης. 🎥 eviaivima pic.twitter.com/XXDhozFCfA — in.gr/news (@in_gr) August 15, 2026

Първоначално на мястото работеха 12 пожарникари с пет превозни средства и доброволци, подпомагани от шест самолета и четири хеликоптера. Допълнителни 20 пожарникари, включително наземен екип и шест превозни средства, бяха транспортирани с ферибот от пристанището Кими в Евия. Помощ оказваха и цистерни за вода, управлявани от местните власти, както и тежка техника.

По-късно операцията беше подсилена, като общият брой на силите достигна 53 пожарникари, пет наземни екипа и 10 превозни средства, докато 11 самолета и пет хеликоптера се включваха периодично, според последната информация.

Кметът на Скирос Кириакос Антонопулос заяви пред държавната телевизия ERT, че се очаква пристигането на допълнителни пожарни сили с последния ферибот.

Пожарът възниква в период на повишен риск от горски пожари в части от Гърция, като силни северни ветрове засягат Егейско море. По-рано през деня медиите съобщиха, че ураганни ветрове затрудняват пътуването в цялата страна, докато властите остават в състояние на повишена готовност за горски пожари.