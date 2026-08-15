Туск предупреди: "Само силните ще избегнат войната" на фона на мащабен военен парад в Полша (СНИМКИ)

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Премиерът на Полша Доналд Туск предупреди, че "само силните" ще избегнат войната, докато страната бе домакин на най-големия си военен парад досега на фона на военното укрепване от страна на Варшава, целящо да укрепи източния фланг на НАТО срещу заплахата от Русия, съобщава полската агенция PAP.

Демонстрацията в събота на военния потенциал на страната на суша, море и във въздуха се състоя по повод Деня на въоръжените сили на Полша, който отбелязва годишнината от ключова полска победа над Съветския съюз в битката при Варшава през 1920 г.

💬 Premier @donaldtusk ⤵️ Parada Morska w Gdyni, Defilada w Warszawie – to jest list otwarty do naszych sąsiadów, sojuszników i naszych wrogów. Jesteśmy dobrze przygotowani, ciężko pracujemy, żeby Polska była bezpieczna. #PolskaSAFE pic.twitter.com/uPjFnzEHTz — Kancelaria Premiera (@PremierRP) August 15, 2026

Парадът във Варшава започна в 12:00 часа, като над полската столица прелетяха повече от 60 военни самолета, след което последва церемония, на която президентът Карол Навроцки връчи повишения на 21 полски военни офицери.

Основната част на парада започна малко след това – след речите на Навроцки и министъра на отбраната Владислав Косиняк-Камиш – като близо 2 000 полски войници започнаха своя марш по брега на река Висла във Варшава, придружавани от над 300 военни превозни средства.

На фона на продължаващата руска война срещу Украйна ефективното възпиране е основното послание на тазгодишния парад,

тъй като Полша ускорява програмата си за модернизация. Страната, която миналата година беше с най-големите разходи за отбрана в НАТО спрямо БВП, е инвестирала милиарди в ново военно оборудване, включително самолети, кораби и хеликоптери.

В близост до градовете Гдиня и Гданск на северното полско крайбрежие на Балтийско море се провежда и военноморски парад с участието на над 20 кораба, включително кораби от съюзнически държави, в присъствието на министър-председателя Туск.

В речта си по време на събитието Туск заяви, че Полша иска да "избегне войната" и че "само онези, които са силни, добре подготвени, истински независими и суверенни, ще избегнат войната".

В събота се проведоха и други церемонии в рамките на Деня на въоръжените сили, включително тържествена смяна на караула пред Гробницата на неизвестния воин във Варшава, на която присъстваха висши държавни служители.

Президентът Навроцки заяви, че Полша, която в историята си често е била атакувана от съседите си, "знае много добре цената, която се плаща за независимостта и свободата".

Той добави, че съботата е ден "на ангажимент не само към миналото, историята и паметта, но и ден на ангажимент към настоящето и бъдещето, към безопасността на нашите деца и внуци."

На фона на политическите напрежения и различията между президента и правителството относно използването от Полша на многомилиардната програма на ЕС за заеми SAFE за финансиране на отбраната, държавният глава заяви, че сигурността на страната е по-важна от политическите спорове.

Полша, която граничи както с Русия, така и с Украйна, осъществи една от най-бързите програми за военна модернизация в Европа, откакто Москва започна мащабната си инвазия в Украйна през 2022 г.

Сред оръжията, представени в събота, беше изтребителят F-35, проектиран в САЩ. Модерният военен самолет е едно от най-новите попълнения в арсенала на Варшава, като първите три F-35 пристигнаха в Полша през май като част от поръчка на стойност 4,6 милиарда долара за общо 32 такива самолета.

Варшава също така е поръчала 96 хеликоптера AH-64E "Апачи" от САЩ и току-що пусна във вода фрегатата ORP Wicher. Тя е поръчала също шведски подводници от клас "A26 Blekinge", които са сред най-модерните неядрени кораби в Европа.

През 2025 г. Полша е изразходвала около 4,7% от БВП за отбрана – най-високият относителен дял сред членовете на НАТО – и има за цел да увеличи разходите до 5% през 2026 г.

Въоръжените сили на Полша разполагат в момента с над 220 000 военнослужещи в активна служба, което ги превръща в третата по големина армия в НАТО, изпреварена само от САЩ и Турция. Варшава си е поставила за цел до 2039 г. да достигне 500 000 военнослужещи, включително 200 000 резервисти.