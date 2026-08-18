Уволниха водещ банкер, позволил си да каже, че Русия губи войната

Високопоставен руски банкер беше уволнен, след като заяви на публично събитие, че Русия губи "войната на изтощение“ в Украйна.

Андрей Клепач, главен икономист на държавната банка "Внешекономбанк“ (VEB), е бил освободен от длъжност, след като ръководството на банката е получило "обаждане отгоре“. Информацията е разпространена от независимия руски новинарски сайт The Bell, цитира Тhe Telegraph.

Риск от социална криза

Клепач е заявил по време на среща в клуба "Никитски“ към Московската борса, че въздействието на войната върху руската икономика крие риск да тласне страната към "социална криза“.

"Ние изоставаме. Губим в глобалната технологична и икономическа надпревара. Губим не само от Китай и САЩ, но в някои отношения губим и от Украйна“, се казва в част от изказването на Клепач.

Банкерът добавил, че макар украинската икономика да е "частично разрушена“, тя продължава да устоява.

"Няма да спечелим това състезание на изтощение. Живеем с илюзията, че всичко [в Украйна] ще се срине. Това не се случи, нито пък ще се случи. Междувременно разходите, които понасяме, растат", казал банкерът.

Сред тези разходи са нарастващото неравенство, влошаващото се здравеопазване и "неравномерното развитие“ в сферата на науката и технологиите.

Според Клепач войната е предпоставка за възникване на социална криза, когато никой не я очаква.

"Но нека ви припомня: никой не очакваше и Февруарската революция“, каза той, визирайки комунистическото въстание от 1917 година.

"Не вярвам, че Русия ще се разпадне, но съм почти сигурен, че ще изпаднем в социална криза", добавя банкерът.

Кремъл е на друго мнение

Думите му, изказани през май, но оповестени едва през уикенда, се разминават с официалната позиция на Кремъл относно състоянието на руската икономика.

Владимир Путин отказва да признае липсата на напредък на Русия във войната, както и нарастващата тежест, която тя оказва върху финансовото състояние на страната.

Официални данни, публикувани миналата седмица, показват, че през второто тримесечие брутният вътрешен продукт на Русия е нараснал с 1,3% спрямо същия период на предходната година, след като през първите три месеца на годината е отбелязал спад от 0,2%.

Лиъм Пийч, анализатор в Capital Economics, обаче отбеляза в свой доклад, че руската икономика вероятно ще "изпадне в стагнация в обозримо бъдеще“.

Страната е изправена пред недостиг на горива, предизвикан от атаки с украински дронове, насочени срещу руски петролни рафинерии.

Икономиката се крепи благодарение на по-високите световни цени на петрола, породени от войната с Иран, както и на мащабните разходи за производство на оръжие.

Според уволнения Клепач, макар Украйна да е сполетяна от демографска катастрофа, тя въпреки всичко оцелява, до голяма степен благодарение на финансовата помощ от Запада.

Икономистът е видна и влиятелна фигура в руските икономически среди. Преди да се присъедини към VEB през 2014 г., Клепач е заемал висок пост в Министерството на икономическото развитие на Русия, като през 2008 г. става заместник-министър.