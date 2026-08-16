Окончателното решение за изключване на партия "Яблоко" от избирателния списък е взето лично от Владимир Путин. Това твърди журналистът Михаил Зигар в своя статия за Der Spiegel, позовавайки се на свои източници.

Според него, първият заместник-началник на президентската администрация Сергей Кириенко, който отговаря за вътрешната политика, и ФСБ също са се застъпили за отстраняването на "Яблоко" от изборите за Държавната дума. Те са смятали, че запазването на партията в избирателния списък е твърде рисковано.

Първоначално ръководството на страната не е смятало "Яблоко" за заплаха и е позволило на Централната избирателна комисия да регистрира федералния им списък с кандидати. Но след това партията, която се застъпва за бърз край на войната с Украйна, започна да получава подкрепа от журналисти и опозиционни политици, включително такива, обявени за "чуждестранни агенти" или "екстремисти" в Русия.

Това принудило Кремъл да преразгледа позицията си относно участието на "Яблоко" в изборите за Думата. Всъщност партията успява да проведе легитимна антивоенна кампания в страната в продължение на няколко седмици.

Свързани статии Кремъл срещу “Яблоко“: Единствената антивоенна партия остава извън изборите

Това би показало колко много руснаци наистина искат войната да приключи.

"Яблоко се превърна не толкова в претендент за политическа власт, колкото в барометър на обществените настроения", пише Зигар.

Върховният съд на Русия дисквалифицира "Яблоко" от изборите за Държавна дума на 10 август. Официалната причина беше иск, заведен от партия "Родина", в който се твърди, че партията нарушава авторските права в своите предизборни материали и промотира "екстремистки" лозунги.

Източници на Meduza, близки до президентската администрация, още през есента на 2025 г. заявяваха, че партията е малко вероятно да участва във федерални избори. Политически консултант, работещ с президентската администрация и регионалните власти, потвърди, че "Яблоко" се е превърнало в "рупор, усилващ посланието на изгнаната опозиция".