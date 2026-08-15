Путин на разходка из Русия: Рита топка, хапва хайвер и облича моряшка униформа ВИДЕО

Руският президент Владимир Путин пътува активно из Русия през последните седмици - от началото на лятото той посети седем региона извън Москва и Санкт Петербург. Преди това той не беше напускал двете столици и Новгородската област (където се намира резиденцията му във Валдай) рекордните седем месеца, пишат от Meduza.
В регионите Путин посещава големи промишлени предприятия и масови събития и взаимодейства с обществеността; държавната пропаганда отразява всичко това много подробно. Самите пътувания се вписват идеално в предизборната кампания на "Единна Русия", която се представя като партия на президента (и която преживява катастрофален спад в рейтингите).
Ето какво се случва в регионите, когато президентът идва на посещение.
3 август, Красноярск. Цената на литър бензин в града пада с 24 рубли точно преди пристигането на Путин (след което се върна на предишното си ниво на следващия ден). Президентът присъства на финала на "Большая перемена" ("Голямата промяна"), където водещият го представя на сцената:
"Най-голямата мечта на всички милиони деца - човек, нашият скъп приятел, президентът на Руската федерация."
Някой подава топка на Путин. Той я рита назад. Следват аплодисменти. Топката е изпратена в музей.
While Wildberries warehouses burn across Russia, oil refineries explode, a fuel crisis rages, and the economy cracks at the seams, Putin kicks a ball and enjoys schoolchildren chanting his name. pic.twitter.com/qjiOATnvmW— Visegrád 24 (@visegrad24) August 3, 2026
10 август, Улан-Уде. Автобусите из целия град са облепени с цитати от Путин, включително:
"Приветствам енергията и инициативността на народа на Бурятия и искрената им любов към Родината."
Президентът се среща с момче, което го е "поканило" в Улан-Уде седмица по-рано, в Красноярск:
"Обръщам се към вас като върховен главнокомандващ: мечтата ми е да стана пилот, моля, помогнете ми да вляза в Суворовско военно училище", казва то.
"Ще го сторим", отговаря Путин.
11 август, Новосибирск. Забранено е електрическите тротинетки да се движат по новия асфалт, набързо положен в центъра на града преди посещението на Путин. Той разговаря с млади учени:
"Какви заплахи ни представлява изкуственият интелект?", пита Путин.
"Владимире Владимирович, няма от какво да се страхувате!", отговарят експертите.
"Никога не съм се страхувал от нищо", отсича руският президент.
🇷🇺 Podczas wizyty w Nowosybirsku Putin spotkał się z młodymi naukowcami. Putin postanowił porozmawiać o nowoczesnych technologiach i zapytał jednego ze studentów, który specjalizuje się w systemach AI, o globalne zagrożenia, jakie sztuczna inteligencja niesie dla ludzkości.… pic.twitter.com/J581yS1K9B— Takeshi Kovacs (@PrzemekShura) August 13, 2026
По пътя към летището Путин "спонтанно" спира кортежа си и прави снимки с деца, които са чакали там няколко часа. Съвсем наблизо, ценовото табло на бензиностанция е изключено.
12 август, Южно-Сахалинск. Путин участва в учения на Тихоокеанския флот и коментира новините от деня, обвинявайки Европейския съюз в пиратство заради залавянето на руски търговски кораби и заплашвайки с "отмъстителни мерки".
Президентът се появява публично за първи път в новата униформа на главнокомандващ на ВМС. Датата отбелязва 26-ата годишнина от потъването на подводницата "Курск". Путин не го споменава.
Putin is the biggest LARPer on the planet.
The cosplay bunker midget filmed himself sitting in a caravan near Sochi, dressed in full naval uniform…..
Honestly, you couldn’t make this shit up. 🤦♂️ pic.twitter.com/7Cmose7uVt— Shaun Pinner (@ShaunPinnerUA) August 13, 2026
13 август, остров Итуруп. Путин посещава Курилските острови за първи път. Преди това той е избягвал да ги посещава, за да не влиза в конфликт в Япония. В завод за преработка на риба президентът дегустира хайвер и се възхищава на огромния камбала и риба тон.
🇷🇺❤️ When the President’s official visit comes with a side of caviar
During his working visit to #Iturup Island, President #Putin stopped by the Yasny fishing plant & sampled several varieties of freshly made Russian caviar.
💬President Putin: Very tasty! Taking some to Moscow pic.twitter.com/tjLeArpVDq— Russian Embassy in South Africa 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) August 14, 2026
И там Путин разговаря с местните жители:
"Какво прекрасно време имате тук! Курорт!", възклива той.
"Мислехме, че вие сте го уредили, тъй като се случва толкова рядко", отговарят местните.
For the first time in almost 27 years in power, Putin personally visited the occupied Kuril Islands, arriving on Iturup.
The trip formed part of his Far East tour after observing Pacific Fleet exercises on Sakhalin. Previously, only Dmitry Medvedev had visited as president in… pic.twitter.com/TDUZ90ygvV— Visegrád 24 (@visegrad24) August 13, 2026
Губернаторът казва на Путин, че жителите на региона са решени да направят всичко за победата.
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"Такива хора имаме", казва Путин. "С генетичният код на победители."