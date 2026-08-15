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Путин на разходка из Русия: Рита топка, хапва хайвер и облича моряшка униформа ВИДЕО

Пътешествието му съвпада с предизборната кампания на "Единна Русия"

15.08.2026 | 11:00 ч. 18

Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

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Руският президент Владимир Путин пътува активно из Русия през последните седмици - от началото на лятото той посети седем региона извън Москва и Санкт Петербург. Преди това той не беше напускал двете столици и Новгородската област (където се намира резиденцията му във Валдай) рекордните седем месеца, пишат от Meduza.

В регионите Путин посещава големи промишлени предприятия и масови събития и взаимодейства с обществеността; държавната пропаганда отразява всичко това много подробно. Самите пътувания се вписват идеално в предизборната кампания на "Единна Русия", която се представя като партия на президента (и която преживява катастрофален спад в рейтингите).

Ето какво се случва в регионите, когато президентът идва на посещение.

3 август, Красноярск. Цената на литър бензин в града пада с 24 рубли точно преди пристигането на Путин (след което се върна на предишното си ниво на следващия ден). Президентът присъства на финала на "Большая перемена" ("Голямата промяна"), където водещият го представя на сцената:

"Най-голямата мечта на всички милиони деца - човек, нашият скъп приятел, президентът на Руската федерация."

Някой подава топка на Путин. Той я рита назад. Следват аплодисменти. Топката е изпратена в музей.

10 август, Улан-Уде. Автобусите из целия град са облепени с цитати от Путин, включително:

"Приветствам енергията и инициативността на народа на Бурятия и искрената им любов към Родината."

Президентът се среща с момче, което го е "поканило" в Улан-Уде седмица по-рано, в Красноярск:

"Обръщам се към вас като върховен главнокомандващ: мечтата ми е да стана пилот, моля, помогнете ми да вляза в Суворовско военно училище", казва то.

"Ще го сторим", отговаря Путин. 

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11 август, Новосибирск. Забранено е електрическите тротинетки да се движат по новия асфалт, набързо положен в центъра на града преди посещението на Путин. Той разговаря с млади учени:

"Какви заплахи ни представлява изкуственият интелект?", пита Путин. 

"Владимире Владимирович, няма от какво да се страхувате!", отговарят експертите.

"Никога не съм се страхувал от нищо", отсича руският президент.

По пътя към летището Путин "спонтанно" спира кортежа си и прави снимки с деца, които са чакали там няколко часа. Съвсем наблизо, ценовото табло на бензиностанция е изключено.

12 август, Южно-Сахалинск. Путин участва в учения на Тихоокеанския флот и коментира новините от деня, обвинявайки Европейския съюз в пиратство заради залавянето на руски търговски кораби и заплашвайки с "отмъстителни мерки".

Президентът се появява публично за първи път в новата униформа на главнокомандващ на ВМС. Датата отбелязва 26-ата годишнина от потъването на подводницата "Курск". Путин не го споменава.

13 август, остров Итуруп. Путин посещава Курилските острови за първи път. Преди това той е избягвал да ги посещава, за да не влиза в конфликт в Япония. В завод за преработка на риба президентът дегустира хайвер и се възхищава на огромния камбала и риба тон.

И там Путин разговаря с местните жители:

"Какво прекрасно време имате тук! Курорт!", възклива той.

"Мислехме, че вие сте го уредили, тъй като се случва толкова рядко", отговарят местните. 

Губернаторът казва на Путин, че жителите на региона са решени да направят всичко за победата.

"Такива хора имаме", казва Путин. "С генетичният код на победители."

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Тагове:

Владимир Путин русия Единна Русия предизборна кампания
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