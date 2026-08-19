Бягат ли от мобилизацията: 20 хил. руснаци преминаха през границата с Грузия за ден ВИДЕО

Над 20 000 души са преминали руско-грузинската граница за един ден, съобщи Федералната митническа служба вечерта на 18 август.

Федералната митническа служба заяви, че "подобна динамика" се наблюдава от няколко дни. На 15 и 16 август над 19 000 души са преминали дневно през контролно-пропускателния пункт "Верхни Ларс".

"Текущите данни значително надвишават тези за подобни периоди в предишни години", добави ведомството, цитирано от Meduza.

Мобилизации не будет Кадры с пункта пропуска «Верхний Ларс» на границе РФ и Грузии, где выстроились многочасовые очереди Вечером 18 августа ФТС России заявила о «рекордном пассажиропотоке» в Верхнем Ларсе. За последние сутки КПП, по данным таможенников, #россия pic.twitter.com/Y92Lqx4Nph — Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) August 19, 2026

"Внимание, Новини" съобщава, че според очевидци на руската граница се е образувало огромно задръстване. Гражданите изминават приблизително 100 метра на всеки два часа.

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Верхни Ларс е единственият сухопътен граничен пункт на руско-грузинската граница. В края на септември 2022 г. Верхни Ларс се превърна в най-натоварения граничен пункт в Русия, тъй като хиляди руснаци избягаха от страната поради обявената мобилизация. На контролно-пропускателния пункт се образуваха километрични задръствания, като хората оставаха блокирани с дни.

Междувременно в социалните мрежи у нас се появиха чатове, според които руснаците се борят и за български визи. Най-близката дата за получаването на такава обаче е март месец 2027 година