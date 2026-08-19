BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 85

Бягат ли от мобилизацията: 20 хил. руснаци преминаха през границата с Грузия за ден ВИДЕО

Гражданите изминават приблизително 100 метра на всеки два часа.

19.08.2026 | 16:30 ч. 42
Бягат ли от мобилизацията: 20 хил. руснаци преминаха през границата с Грузия за ден ВИДЕО

Над 20 000 души са преминали руско-грузинската граница за един ден, съобщи Федералната митническа служба вечерта на 18 август.

Федералната митническа служба заяви, че "подобна динамика" се наблюдава от няколко дни. На 15 и 16 август над 19 000 души са преминали дневно през контролно-пропускателния пункт "Верхни Ларс".

"Текущите данни значително надвишават тези за подобни периоди в предишни години", добави ведомството, цитирано от Meduza.

"Внимание, Новини" съобщава, че според очевидци на руската граница се е образувало огромно задръстване. Гражданите изминават приблизително 100 метра на всеки два часа.

Свързани статии

Верхни Ларс е единственият сухопътен граничен пункт на руско-грузинската граница. В края на септември 2022 г. Верхни Ларс се превърна в най-натоварения граничен пункт в Русия, тъй като хиляди руснаци избягаха от страната поради обявената мобилизация. На контролно-пропускателния пункт се образуваха километрични задръствания, като хората оставаха блокирани с дни.

Междувременно в социалните мрежи у нас се появиха чатове, според които руснаците се борят и за български визи. Най-близката дата за получаването на такава обаче е март месец 2027 година

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Верхни Ларс мобилизация руснаци Грузия граница
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem