Зеленски: Путин подготвя нова мобилизация, Русия очаква още севернокорейски войници

Президентът на Украйна Володимир Зеленски предупреди, че руският президент Владимир Путин "подготвя условията за разширяване на мобилизацията“, тъй като броят на нарастващите руски загуби на бойното поле продължава да надхвърля темповете на набиране на нови войници. Зеленски се позовава на разузнавателни данни.

Във вечерното си обръщение на 25 юли Зеленски заяви, че от началото на 2026 г. Москва е мобилизирала 221 000 души в руската армия, докато същевременно е понесла загуби от близо 225 500 руски войници - включително 131 000 убити и почти 93 000 ранени само през тази година.

"Значителна част от тези наранявания са тежки, тъй като медицинското обслужване на фронтовата линия в Русия е катастрофално лошо“, отбеляза Зеленски във видео с социалната мрежа.

Нова вълна на мобилизация

През цялото лято украински официални лица предупреждават за нова вълна на руска мобилизация, докато Кремъл не успява да постигне целите си за набиране на личен състав на фона на засилващите се загуби.

"Путин се готви просто да изпрати още руснаци на война. Той прикрива това с различни думи и сигнали, но именно това се готви да направи“, добави украинският президент.

We have comprehensive intelligence reports on Russia’s plans for the fall. Putin is preparing the conditions for expanding mobilization. His casualty figures speak for themselves. In less than seven months this year, 221,000 people have joined the ranks of the Russian Armed… pic.twitter.com/VnMpIX0xV3 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 25, 2026

Макар да е невъзможно да се потвърдят надеждни данни за усилията на Русия за набиране на военни, предишни доклади на украинското разузнаване сочат, че през първите три месеца на 2026 г. около 70 500 нови руски войници са подписали договори, което е с около 30 000 по-малко от целта, поставена от руското Министерство на отбраната.

За сравнение, през същия период на миналата година са били подписани около 90 000 договора, според Янис Клуге, експерт по въпросите на Русия в Германския институт за международни отношения и сигурност (SWP).

Последните изказвания на Зеленски идват на фона на множество предупреждения, че Москва планира да набере още войници през следващите месеци.

Освен набирането на руски граждани, в своето вечерно обръщение Зеленски посочи, че Москва се готви да приеме още 30 000 севернокорейски войници в подкрепа на войната си срещу Украйна.

Допълнителна помощ от Северна Корея

"Русия иска да получи още 30 000 войници от Северна Корея. От юни във Воронежка област на Русия текат подготовки за тяхното приемане", твърди още Зеленски.

Той добави, че Северна Корея се готви да предостави на Русия допълнителна военна техника.

"Северна Корея също така се готви да прехвърли на Русия допълнителни пускови установки за балистични ракети. Това е заплаха не само за Украйна“, каза Зеленски.

"Русия помага на Северна Корея да се научи как да води война, да усъвършенства оръжията си и да натрупа реален боен опит в използването им. Всичко това представлява заплаха за всеки в Азия, който се намира в обсега на севернокорейските ракети", казва още украинския лидер.

Северна Корея се превърна в един от ключовите военни партньори на Русия, откакто Москва започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през 2022 г. Освен че доставя боеприпаси и други оръжия, Пхенян изпрати войски в подкрепа на руските операции.

Нови удари в Киев

След изявлението на Зеленски в Киев имапе нова руска атака с балистични ракети. Ударът порази жилищна града. Ден по-рано президентът предупреди, че такава атака е възможна.

В 00:23 ч. местно време в Киев се чуха множество експлозии, а по време на атаката над част от града се издигаше голям пожар, съобщава Kyin independent.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че отломки от ракета са паднали върху 18-етажна жилищна сграда в Шевченковския район, което е предизвикало пожар между седмия и осмия етаж. Друг пожар е възникнал в неуточнен "нежилищен обект“ в Соломенския район.

Малко преди експлозиите Военновъздушните сили на Украйна предупредиха за опасност от удари с балистични ракети по столицата.

Към момента няма информация за мащаба на нанесените щети.

Последната атака идва ден след като Зеленски предупреди за плановете на Москва да нанесе мащабни ракетни удари по Киев в рамките на 48 часа.

"От разузнаването и от нашите партньори знаем, че руснаците са подготвили ракети за нова масирана атака срещу Украйна... имаме предварителна информация, че тя може да се случи в рамките на следващите 48 часа“, заяви Зеленски във вечерното си обръщение.

Нападението срещу Киев става само два дни след като руска балистична ракета удари изложение за оръжия, провеждащо се в столицата на 24 юли. При атаката загинаха 10 души, а над 100 бяха ранени, съобщиха официални лица.