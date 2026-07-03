Група политици написаха отворено писмо до министъра на културата на Обединеното кралство Лиза Нанди, с искане руският анимационен сериал "Маша и мечката" да бъде премахнат от стрийминг услугите.

Според руската служба на BBC, писмото е подписано от 50 членове на парламента от шест партии - включително Лейбъристката партия, Консерваторите, Либералните демократи, Зелените, членове на Шотландската национална партия и уелската партия Plaid Cymru.

Анимационният сериал, според тях, е пропаганда и "не е много фин". Депутатите бяха недоволни от един епизод, в който Маша, опитвайки се да пази градината на Мечката, първо слага шапка със синя лента и червена звезда (подобна на тези, носени от служителите на НКВД), а след това и каска на водач на танк.

Британските депутати напомниха на министъра на културата, че НКВД е отговорен за масовите депортации, екзекуции и преследване на десетки милиони съветски граждани. Те твърдят, че анимационният сериал "активно нормализира съветската военна естетика за глобална млада аудитория".

Авторите на отвореното писмо отбелязаха, че "Маша и мечката" е бил критикуван преди това от властите в други европейски страни

Естонският външен министър Маргус Цахкна например наскоро нарече анимационния сериал "част от меката сила на Кремъл, впръскваща прокремълски, милитаристични образи в детските забавления, като същевременно нормализира руската агресия и имперските амбиции".

Във Великобритания "Маша и мечката" се излъчва по Netflix и стрийминг услугата ITVX, собственост на британския телевизионен оператор ITV.

"Британските родители имат право да очакват, че съдържанието, достигащо до децата им чрез лицензирани платформи, е било правилно проверено, особено в случаите, когато нашите съюзници са изразили основателни опасения относно държавната пропаганда", подчертаха авторите на писмото.

Animaccord Studios, студиото, което продуцира "Маша и мечката", отрича обвиненията в разпространение на руска пропаганда. Представители на студиото подчертаха, че Animaccord се е оттеглило окончателно от Русия от 2025 г. насам и че продукцията на анимационния сериал не е получила никакво руско държавно финансиране.

Сериалът "Маша и мечката" се излъчва от 2009 г. До момента са продуцирани седем сезона, като последният ще бъде излъчен през 2025 г. Освен по Netflix, сериалът е излъчван по телевизионни канали и стрийминг услуги в САЩ, Канада, Германия, Гърция, Франция и други страни.