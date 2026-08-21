Войната достигна и до любимия черноморски курорт на Путин

"Добро утро от Сочи. Приготвяме се за плаж", казва весело Антонина Кирсанова, московска фризьорка на около тридесет години, във видеоклип, публикуван в Instagram. Акцентът на иначе обикновената празнична сцена е оглушителният звук на сирена за въздушна тревога на заден план. "Но всъщност не е чак толкова лошо... Няма риск, няма победа", добави Кирсанова, съобщава Financial Times.

Седмица след като той публикува видеото, дрон се разби на плаж в Архипо-Осиповка, друг руски курорт на Черно море, убивайки четири деца и трима възрастни и ранявайки 40 други.

Сирени за въздушна тревога, прихващания на дронове, пожари, гориво във водата и опашките на бензиностанциите са се превърнали в неразделна част от летните почивки за много руснаци.

Черноморското крайбрежие е една от най-търсените летни дестинации в страната, но е дом и на нефтени рафинерии и нефтени терминали, което го прави цел на многократни атаки от Украйна. Украинските военни служители казват, че атакуват само руска военна и енергийна инфраструктура. Те твърдят, че дроновете, които падат в цивилни райони, се прихващат от системи за противовъздушна отбрана или електронна война, преди да достигнат целите си.

На фона на наличието на дронове, летящи над района, и разливи на нефт във водата, броят на туристите е намалял с 10,8% в сравнение със същия период на миналата година, според Дмитрий Богданов, президент на AMOS, асоциация на хотелиерите в Южна Русия.

Изглежда, че тази заплаха е уплашила и най-известния турист в региона, руския президент Владимир Путин

Той има официална резиденция в Сочи, както и разкошен дворец, очевидно построен специално за него, близо до Геленджик.

Путин е посетил Сочи 24 пъти през 2021 г., последната година преди пълномащабното нахлуване в Украйна, но само два пъти през 2024 г. и 2025 г., според уебсайта на Кремъл. Руският лидер се е появил за последно публично в Сочи през октомври миналата година и оттогава до голяма степен се е ограничавал до Москва и Санкт Петербург, както и до друга резиденция на брега на езерото Валдай в Северна Русия.

Преди парламентарните избори следващия месец Путин увеличи посещенията си в регионите, но прекара по-голямата част от времето си на изток от Урал - извън обсега на украинските дронове.

Но обикновените руснаци продължават да идват

Плажовете и кафенетата по крайбрежието на Черно море остават претъпкани - което подчертава как ежедневието и войната стават все по-преплетени в Русия, докато конфликтът се проточва, навлизайки в петата си година.

Алексей, мениджър от Воронеж, пътува до Сочи през юни с дъщеря си, която е в детска градина. Притеснени от замърсяването на водата и атаките с дронове, те избягват морето и вместо това плуват в басейна на хотела. Пътуването далеч не е идеално, но Алексей няма голям избор: работодателят му сега е класифициран като част от военно-промишления комплекс и подобно на нарастващ брой руснаци, той има забрана да напуска страната.

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Капитан на туристическа лодка в Архипо-Осиповка каза пред FT, че преди смъртоносния инцидент на плажа този месец "сирените почти никога не са се чували", сега те звучат "няколко пъти на ден". Посетителите на плажа изглеждат до голяма степен незаинтересовани от алармите, като малцина търсят подслон, когато те се задействат.

"Когато излизам на море вечер, усещам този странен дисонанс - музика, танци", споделя Мария, собственичка на къща за гости в Кабардинка, друг черноморски курорт в Краснодарския край.

Мария казва, че резервациите ѝ за това лято са на нивото на миналата година и че някои хора "дори не са попитали как са нещата тук". Дори след нападението на плажа Архипо-Осиповка, тя е имала само две анулирания.

"Ако има рай на земята, това е Краснодарският край", гласеше популярен рекламен слоган от началото на 2000-те.

Посланието все още е вярно: за много руснаци почивката на Черно море е една от малкото достъпни дестинации. Според данни от скорошно проучване над 65% от 146-те милиона жители на Русия никога не са били в чужбина, а 30% никога не са напускали региона, в който живеят.

След като Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през 2022 г., много западни страни спряха да издават туристически визи на руски граждани, авиокомпаниите спряха полетите и дори извършването на международни плащания с руска карта стана невъзможно.

В момента над 80% от руските пътувания са вътрешни, според "Островок", един от водещите оператори за резервации на почивки в Русия. Краснодарският край е отговорен за 11% от всички резервации. Този участък от крайбрежието е привлякъл и множество украински дронове.

Новоросийск е дом на ключово пристанище за износ на петрол и е крайната точка на тръбопровода CPC, който превозва 80% от износа на петрол на Казахстан. Съседният град Туапсе е дом на една от най-големите руски рафинерии, голяма част от чийто капацитет беше унищожен от Украйна през пролетта на тази година. Атаките причиниха и два големи петролни разлива, чиито черни следи се виждат в морската вода дори на сателитни снимки. Плажовете на Анапа, курорт от съветската епоха с летни лагери, разположени по плиткия му бряг, бяха затворени.