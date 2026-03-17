Странни ограничения за гражданите около резиденцията на Путин в Сочи

Руската Федерална служба за охрана (ФСО) - агенцията, отговорна за охраната на президента, създава зона за сигурност от 3 км² около резиденцията на Владимир Путин в Сочи, Бочаров Ручей - място, което той почти не посещава, откакто дроновете започнаха да достигат града.

Ограничената зона ще обхваща както суша, така и море, според проект на заповед, получен от Агентство.

Вътре в зоната ще бъдат забранени дронове, предмети, които приличат на оръжия, банери, хеликоптерни площадки, стрелбища и стикове за пейнтбол или еърсофт.

На жителите също така ще бъде забранено да отглеждат животни, да ремонтират превозни средства или да изхвърлят боклук. Само едно място ще бъде разрешено за акостиране на лодки.

Бочаров Ручей се намира сред жилищни сгради, санаториуми и обществени плажове. Очаква се агенцията да компенсира местните жители, засегнати от новите ограничения.

Преди войната, според разследване на Project media, Путин е прекарвал около месец годишно в Сочи, най-вече през "кадифения сезон" от септември до ноември, и традиционно е празнувал там рождения ден на гимнастичката Алина Кабаева, майката на двамата му сина.

От 2023 г., когато дроновете започнаха да достигат Сочи, Путин рязко намали посещенията си н града. Вътрешен човек в Кремъл заяви пред медиите, че президентът се страхува за живота си. Той посети града за последно през есента на 2025 г. Украинските атаки срещу града се засилиха от началото на 2026 г.

Зони за сигурност също са създадени около резиденциите на Путин близо до Москва, в Калининград и във Валдай, където са разположени 12 системи за противовъздушна отбрана, главно "Панцир-С1".

По-ранни съобщения показват, че изтребител Су-30СМ сега ескортира самолета на Путин по вътрешни полети и той е започнал да носи бронежилетка по време на събития на открито по съвет на разузнаването.