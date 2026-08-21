Постоянният представител на Русия в ООН, Василий Небензя, заяви, че Русия няма планове за мобилизация.

На брифинг журналист попита Небензя дали знае, че хиляди руски мъже сега "бягат" към Грузия. Руските власти заявиха по-рано, че 20 000 души са преминали контролно-пропускателния пункт Верхни Ларс на руско-грузинската граница за един ден. Журналистът свърза масовото бягство с очакванията в Русия за нова мобилизационна вълна след септемврийските избори.

"Не се притеснявайте за мобилизацията в Русия. Мисля, че това вече е било казано официално многократно: не се нуждаем от масова мобилизация в момента и доколкото знам, тя не е планирана или очаквана", каза Небензя. "Но нека видим какво ще се случи след изборите: кой от нас ще бъде прав и кой не."

Русия проведе "частична мобилизация" през септември 2022 г., веднага след като официални лица настояваха, че не предстои мобилизация. Министерството на отбраната обяви "частичната мобилизация" за завършена в края на октомври 2022 г., но руският президент така и не подписа указа, който би я прекратил официално. Руските власти многократно са заявявали оттогава, че нова мобилизация не е необходима, въпреки че официалното ѝ приключване никога не е било документирано.