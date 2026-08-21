Арестуваният заподозрян за "Северен поток" работел по филм с Мария Бакалова

Един от заподозрените за взривовете на газопроводите "Северен поток" е бил задържан в Хърватия, където според медийни публикации е работил като консултант на снимачната площадка на "Змийски остров" ("Snake Island") - филм, който пресъздава именно саботажа от 2022 г. В продукцията участва и българската актриса Мария Бакалова, потвърждава "Площад Славейков".

Арестът на Владимир Журавлев е извършен в Пула. Освен Бакалова, в "Змийски остров" участват Ейдриън Броуди и Шон Пен, а режисьор е Дъг Лайман, познат с "Мистър и мисис Смит" ("Mr. & Mrs. Smith") и "Самоличността на Борн" ("The Bourne Identity").

Любопитното съвпадение е, че сюжетът на новата продукция е свързан със същата операция, за участие в която Журавлев е издирван от германските власти - взривяването на "Северен поток 1" и "Северен поток 2" в Балтийско море през септември 2022 г.

Два пъти се изплъзвал на германските власти

Журавлев вече два пъти е успявал да избегне задържане от германските власти. При единия случай се твърди, че е напуснал Полша, скрит в багажника на дипломатически автомобил, а при друг е бил освободен от съд.

Преди ареста си в Хърватия той е бил отседнал в хотел заедно с други членове на снимачния екип, но се представял с друго име, посочва The Guardian.

Кой е насочил властите към него, засега не е ясно. Продуцентската компания зад "Змийски остров" също не е коментирала случая.

Германската федерална прокуратура съобщи, че Журавлев е задържан от хърватската полиция въз основа на Европейска заповед за арест. Властите го описват като професионален и опитен водолаз.

Според германските прокурори той е бил част от група, ръководена от друг украинец - Серхий К., който през 2025 г. беше екстрадиран от Италия в Германия. Твърди се, че двамата са имали връзки с украински държавни структури.

Подозират го в участие в самия саботаж

Журавлев е обучен фрийдайвър и според разследването е участвал в екипа, поставил експлозивите по "Северен поток 1" и "Северен поток 2" край датския остров Борнхолм.

Предполага се, че той е участвал в гмурканията, необходими за извършването на операцията.

Според обвинението групата е отпътувала от Росток с платноходка, наета от германска компания чрез посредници, които използвали фалшиви документи за самоличност.

Експлозивите са детонирани на 26 септември 2022 г., причинявайки сериозни щети по двата газопровода.

Предстои Журавлев да бъде екстрадиран от Хърватия и изправен пред съдия във Федералния съд на Германия.