Украинец, заподозрян за взрива на "Северен поток", e арестуван докато снима филм... за "Северен поток"

Арестът на украинския гражданин Владимир Журавлев, заподозрян в участие в експлозиите на "Северен поток 2", е извършен в Хърватия по време на снимки на филм.... за саботажа на "Северен поток", съобщава немското издание LTO.

Според изданието Журавлев е участвал в снимките на филм, наречен "Змийски остров". В него участват Шон Пен и Ейдриън Броуди, а режисьор е Дъг Лиман, известен с работата си по филмите за Джейсън Борн.

Филмът първоначално е заснет в Загреб, преди екипът да се премести в крайбрежния хърватски град Пула, вероятно за да работи по сцените, които включват гмуркане.

LTO не уточни каква конкретна работа е извършвал Журавлев на снимачната площадка. Няма друго потвърждение за задържането му по време на продукцията на филма.

Германия издаде заповед за арест на Журавлев в целия ЕС още през 2024 г., когато той е бил в Полша, но успява да избяга в Украйна. През 2025 г. той се завръща във Варшава и е задържан там, но полски съд отказва да го екстрадира в Германия.

Журавлев е вторият заподозрян по делото за бомбения атентат, чийто арест е обявен. Другият заподозрян е украинският гражданин и пенсиониран капитан от украинските въоръжени сили Сергий Кузнецов. Той е задържан в Италия през 2025 г., а няколко месеца по-късно местен съд е разрешил екстрадицията му в Германия.