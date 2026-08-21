Русия е отворена за нови предложения за прекратяване на войната в Украйна, но при условие

Русия е отворена да изслуша нови предложения за постигане на уреждане на конфликта в Украйна, заяви заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков, но повтори, че всички предложения трябва да отразяват "реалностите на място", съобщава Reuters.

В интервю, публикувано в петък на онлайн платформата News.ru, Рябков заяви, че Съединените щати са демонстрирали готовност за "конструктивен диалог" и "разбиране на позицията на Русия".

"На този етап е по-важно до каква степен Вашингтон е в състояние да повлияе на решенията на режима в Киев и неговите европейски спонсори, които все още мечтаят за "стратегическо поражение" на Русия", каза той.

Преговорите между Русия и САЩ за прекратяване на конфликта в Украйна до голяма степен са в застой в контекста на войната в Иран.

В четвъртък Кремъл заяви, че все още няма информация за евентуално посещение в Москва на пратениците на американския президент Джаред Кушнер и Стив Уиткоф, които преди това са водили преговори с Русия.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви миналия месец, че Вашингтон е ангажиран да помогне за прекратяването на войната, след среща в Манила с руския външен министър Сергей Лавров. Рубио обаче предупреди, че бързо споразумение не е предвидимо и че САЩ се опитват да "намерят среден път". „

"Нови реалности на място"

В гореспоменатото интервю Рябков заяви, че Русия е готова да изслуша новите идеи на Рубио и да продължи диалога с Вашингтон.

"Руската федерация е готова да изслуша всякакви разумни предложения и идеи, които са в съответствие с целите, поставени от руския президент, и уважават "реалностите на място", каза той.

След близо четири години и половина война Русия контролира около една пета от международно признатата територия на Украйна. Москва многократно е заявявала, че е отворена за преговори, но че трябва да признае "новите реалности на място".

В интервюто Рябков също така намекна, че Русия е склонна да поддържа преговори със САЩ за ядрените оръжия. Договорът START изтече през февруари, оставяйки двете най-големи ядрени сили в света без обвързващи задължения по отношение на техните стратегически арсенали за първи път от повече от половин век.

Москва заяви, че ще продължи да спазва ограниченията на договора за ракети и ядрени бойни глави, стига Вашингтон да прави същото.

"Оставаме отворени и в бъдеще за намиране на политически и дипломатически начини за стабилизиране на тази област", ​​каза още заместник-министър Рябков в интервю за News.ru.