Тръмп отложи с три дни 50-процентните мита за Канада

Президентът Доналд Тръмп заяви, че отлага въвеждането на 50-процентни мита върху канадски внос на стойност 20 милиарда долара, след като двете страни постигнаха споразумение в последния момент – по-малко от два часа преди санкциите да влязат в сила, съобщава АР.

Новината дойде лично от Тръмп на страницата му в Truth Social. Той добави, че отсрочката осигурява време за допълнителни преговори и засега предотвратява поредното обтягане на отношенията между тези исторически съюзници.

"Отложих 50-процентните мита спрямо Канада, които трябваше да влязат в сила утре сутринта, тъй като Канада и САЩ, при условие че се финализират документите, постигнаха споразумение!“, написа Тръмп в Truth Social.

Ако бяха влезли в сила по план в 00:01 ч. в сряда, наложените от Тръмп вносни мита щяха да засегнат широк спектър от канадски стоки - от стикове за хокей до шпатули за преглед на гърло.

Политическите последици обаче вероятно щяха да бъдат по-значими от икономическите. Канада заплаши да отвърне на евентуални нови мита със собствени налози, което би задълбочило търговския спор между двете страни, разменили помежду си стоки и услуги на стойност 880 милиарда долара през миналата година.

В изявление на Белия дом се посочва, че Канада е поела ангажимент да премахне мерки, които администрацията на Тръмп смята за дискриминационни спрямо американския износ на алкохол, млечни продукти и моторни превозни средства. Канада не потвърди незабавно тези ангажименти.

Има напредък, но трябва работа

Канадският министър-председател Марк Карни заяви, че е постигнат "съществен напредък“, но предстои още важна работа, като потвърди, че Канада се е съгласила на тридневно отлагане, докато преговорите продължават.

Карни и Тръмп са разговаряли по телефона два пъти през последните два дни относно текущите преговори, включително във вторник следобед, както съобщиха от канцеларията на Карни, което подчертава усилията за постигане на споразумение в последния момент.

И двете страни имаха основания да избегнат ескалацията на напрежението. Близо 72% от канадския износ на стоки през миналата година е бил насочен към Съединените щати. От своя страна, администрацията на Тръмп би поела риск, ако наложи нови високи мита, чиято тежест пада върху американските вносители, опитващи се да прехвърлят разходите на потребителите чрез по-високи цени, непосредствено преди междинните избори през ноември. Американските избиратели вече са недоволни от високите разходи за живот.

"Не мисля, че някоя от страните наистина иска тези мита да влязат в сила“, коментира Райън Маджерус, съдружник в адвокатската кантора King & Spalding и бивш служител в американската администрация по въпросите на търговията, още преди да бъде обявено отлагането. "И от двете страни има силен стремеж да се намери изход от ситуацията".