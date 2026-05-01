Тръмп увеличава с 25% митата за внасяните от ЕС автомобили

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви днес, че ще увеличи с 25 процента американските мита за внасяните от Европейския съюз автомобили и камиони, отбелязвайки, че ЕС не е спазил търговското споразумение, предаде Ройтерс.

"На основанието на факта, че Европейският съюз не спазва търговската сделка, с която напълно се съгласихме, следващата седмица ще увелича митата за ЕС за автомобилите и камионите, които идват в САЩ", написа американският държавен глава в социалната си платформа Трут соушъл.

"Напълно разбираемо и договорено е, че ако те (европейците - бел. ред.) правят автомобили и камиони в американски заводи, НЯМА ДА ИМА МИТА", добавя Тръмп в публикацията си.

Тръмп не посочи допълнителни причини за планираното увеличение, но съобщението дойде ден след поредната му критика към германския канцлер Фридрих Мерц. Той призова Мерц да се съсредоточи върху прекратяването на войната в Украйна, вместо да „се меси“ по въпроса за Иран.

Германия вероятно ще бъде силно засегната от рязкото повишение на митата върху автомобилите и авточастите, тъй като тя отговаря за значителна част от износа на автомобили от ЕС.