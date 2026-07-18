Тръмп се ядоса на дима от горските пожари в Канада, ще накара Торонто да си плаща

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини Канада за дима от горските пожари, който се разпростира над територията на САЩ, и заяви, че ще прибави "неизчислимите разходи" за справяне със замърсяването към вече действащите мита върху канадските стоки, предаде Reuters.

Гъст дим от стотици горски пожари в Канада в последните два дни навлезе над обширни райони в САЩ - от Средния запад до североизточните щати, което накара властите да предупредят жителите да останат по домовете си.

Тръмп, който има напрегнати отношения с канадския премиер Марк Карни, заяви, че ще разговаря с него, за да разбере какви мерки възнамерява да вземе при тази "напълно неприемлива ситуация".

"Държим Канада отговорна за това, че не поддържа както трябва горите си [...] и в САЩ ненужно нахлува отвратителен, мръсен и вреден за здравето въздух", написа той в социалната мрежа Трут соушъл. "Това е умишлена небрежност и вече се превръща в ежегодно явление, което струва на САЩ милиарди долари. Разходите за това замърсяване неизбежно трябва да бъдат добавени към митата, които Канада вече плаща", допълни президентът.

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Канадският министър за извънредните ситуации и устойчивостта на общностите Елинор Олшевски заяви, че от 2020 г. насам правителството е инвестирало 12 милиарда канадски долара (8,56 млрд. щатски) в устойчиво управление на горите и предотвратяване на пожари, тъй като страната се сблъсква с все по-сухо и топло време.

Тя обърна внимание на дългогодишното партньорство между САЩ и Канада в борбата с горските пожари от двете страни на общата им граница.

"В момента наш пръв приоритет е да защитим канадците и да гарантираме безопасността на общностите", каза Олшевски в официално изявление.

Според експерти повишаването на температурите в последните години води до изсъхване на горската растителност и до все повече горски пожари в Канада, където се намират едни от най-големите горски масиви в света.

В четвъртък Карни заяви, че САЩ могат да направят повече за ограничаване на климатичните промени, които водят до по-продължителни засушаване и повишаване на температурите по света.

Очаква се двамата лидери да се срещнат в неделя за финала на Световното първенство по футбол в Ню Джърси, пише БТА.