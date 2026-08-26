Червен код за пожари на Йонийските острови

Гърция обяви червен код за опасност от горски пожари на Йонийските острови заради прогнозирания много висок риск от възникване на огън.

Предупреждението е издадено от Министерството на климатичната криза и гражданската защита и е за риск от категория 4.

При активирането на червения код Националният механизъм за гражданска защита преминава в пълна готовност. Мобилизират се необходимите екипи, техника и ресурси както за реакция при непосредствена опасност, така и за справяне с последиците от евентуални пожари.

Предвиждат се и краткосрочни мерки за възстановяване и подкрепа на засегнати райони.

Висок риск и в Атика

За област Атика, няколко района в континенталната част на страната и всички останали острови е обявен висок риск от пожари - категория 3, съобщава Euronews.

Предупрежденията идват в разгара на летния туристически сезон, когато гръцките острови и плажове са пълни с местни и чуждестранни посетители.

Пожарите в Саламина и Беотия са под контрол

Междувременно ситуацията при пожара, избухнал във вторник в кариера с отпадъци и ниска растителност в района на Елинико на остров Саламина, се е подобрила.

По данни на пожарната огънят е овладян и няма опасност да се разрасне.

Друг пожар в района на Агиос Власиос в Беотия също е до голяма степен овладян. Екипите продължават да гасят отделни огнища.

Жителите на района Цукаладес бяха предупредени да се евакуират към Ливадия.

Пожарът край Стефани в Беотия вече няма активен фронт. През нощта са регистрирани няколко повторни възпламенявания, а пожарникарите продължават работа по тлеещи огнища, пише БГНЕС.