Седем са жертвите след потъването на ферибот край Кипър

Премиерът на непризнатата "Севернокипърска турска република" (СКТР) Юнал Юстел съобщи, че 172 души са били спасени от преобърналия се кораб с 267 души на борда.
При инцидента седем души са загинали, а спасителната операция продължава.
По данни на Командването на силите за сигурност на СКТР пътническият кораб, който е пътувал по маршрута Кирения (Гирне) – Ташуджу, се е преобърнал на около 8 километра от пристанището в Кирения.
След подаването на сигнала към мястото са насочени екипи на силите за сигурност, Бреговата охрана, Дирекцията за гражданска защита и полицията.
В операцията са включени всички налични морски и въздушни средства.
В спасителната акция участват и кораби на турските Военноморски сили, които се намират в района. В СКТР е създаден и координационен щаб, който ръководи действията по спасяването на пътниците.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.