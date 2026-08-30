Седем са жертвите след потъването на ферибот край Кипър

Премиерът на непризнатата "Севернокипърска турска република" (СКТР) Юнал Юстел съобщи, че 172 души са били спасени от преобърналия се кораб с 267 души на борда.

При инцидента седем души са загинали, а спасителната операция продължава.

По данни на Командването на силите за сигурност на СКТР пътническият кораб, който е пътувал по маршрута Кирения (Гирне) – Ташуджу, се е преобърнал на около 8 километра от пристанището в Кирения.

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След подаването на сигнала към мястото са насочени екипи на силите за сигурност, Бреговата охрана, Дирекцията за гражданска защита и полицията.

В операцията са включени всички налични морски и въздушни средства.

В спасителната акция участват и кораби на турските Военноморски сили, които се намират в района. В СКТР е създаден и координационен щаб, който ръководи действията по спасяването на пътниците.