Ферибот се обърна във водите край Кипър, има загинали ВИДЕО

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Най-малко един човек е загинал, след като пътнически ферибот се преобърна край Кирения, в северната част на Кипър, съобщи министърът на транспорта на Северен Кипър Ерхан Аръклъ.

По думите му спасителната операция продължава, а точният брой на жертвите все още не е установен. Фериботът е отплавал от пристанището на Кирения по направление към турското пристанище Ташуджу, в провинция Мерсин. Плавателният съд се е преобърнал на около два километра от брега, малко след отплаването. Първоначалните данни сочат, че на борда е имало около 270 души. Кметът на Кирения Мурат Шенкул съобщи за общо 270 пътници и членове на екипажа. Други местни медии впоследствие съобщиха за 267 или 279 души на борда, поради което точният брой все още не може да бъде потвърден независимо.

Според информация на местния вестник „Kibris Postasi“ катамаранът е започнал да поема вода откъм кърмовата част. Капитанът е установил проблема и е направил опит да върне плавателния съд обратно към брега, но опитът не е успял и корабът се е преобърнал. Тези данни все още не са потвърдени от официално разследване.

След инцидента към мястото са изпратени екипи на бреговата охрана, спасителни плавателни съдове и хеликоптер. В спасителната операция са се включили и намиращи се в района частни и търговски плавателни съдове, които са се отправили към мястото на произшествието, за да помогнат на хората във водата.

Към района са изпратени и линейки и медицински екипи. Според местни медии болниците в района са били приведени в готовност за приемане на пострадали.

Кадри от мястото показват пътници със спасителни жилетки във водата около преобърналия се плавателен съд. Associated Press съобщава, че към момента на публикуването на информацията няма данни за окончателния брой на жертвите, докато спасителната операция продължава. Плавателният съд е катамаран, който обслужва маршрута между Кирения и Ташуджу. Местни медии посочват, че корабът е собственост на компанията Filo Denizcilik и е част от нейното фериботно обслужване.

Причината за инцидента все още не е установена. Министърът на транспорта на Северен Кипър Ерхан Аръклъ заяви, че към момента не е ясно какво е довело до преобръщането на плавателния съд и че се извършва проверка на обстоятелствата около произшествието.

Първоначалната информация за инцидента беше публикувана от „Cyprus Mail“, който съобщи за преобръщането на ферибота и за 270 души на борда.