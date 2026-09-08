Предупреждение: Европа може да стане технологично колонизирана

Европа може да стане технологично колонизирана, времето за развитие на собствени европейски високи технологии изтече, предупреди Невил Болт от Кралския колеж в Лондон в изслушване пред евродепутатите от комисията на Европейския парламент за защита на демокрацията.

Той посочи, че изглежда САЩ и Китай ще доминират тази област. Според него причините за изоставането на европейците са твърде обемното законодателство в тази област, множеството правила и тежката бюрокрация.

Експертът Елина Ланге от същия лондонски колеж прогнозира, че занапред разделенията в обществото ще се задълбочават, защото информацията, която хората ползват, ще бъде все по-целенасочено подбирана от машини и всеки ще има достъп до различен прочит на действителността. Хората ще живеят все повече в собствена информационна среда, различна от тази на останалите, каза тя.

По нейните думи манипулацията сега е насочена към хората, но ще бъде пренасочена към машините, които помагат за взимането на човешките на решения. Според нея този процес ще стане труден за засичане. Ланге допълни, че манипулацията вече се вгражда в модели за изкуствен интелект, така че те да бъдат научени погрешно и да преповтарят тези грешки в по-нататъшната си дейност.

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Болт препоръча много повече хора да започнат да работят по очертаните проблеми и да се стараят да предвиждат бъдещите събития в информационната област. По неговите думи все по-важно ще става как машините разчитат и предвиждат човешкото поведение, защото това е свързано с бъдещи опити за манипулация.

(кор. на БТА Николай Желязков)