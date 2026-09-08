Тръмп с нова карта на САЩ: Исландия, Гренландия, Канада, Мексико и Карибите

Президентът Доналд Тръмп публикува карта, на която американският флаг покрива по-голямата част от Северна Америка, както и Исландия и острови в Карибския басейн - публикация, която идва след предишни негови опити за придобиване на територии извън границите на САЩ.

Публикацията на президента в социалната мрежа Truth social включваше карта, върху която е наложен мотивът на американското знаме, покриващ САЩ, Канада, Мексико и част от Централна Америка, както и Гренландия, Исландия и карибски острови като Куба и Ямайка.

Тръмп и преди е изразявал стремеж към придобиване на Канада и Гренландия, както и на Панамския канал, но включването на държави като Мексико и някои от карибските острови в териториалните му амбиции е новост, съобщава The Hill.

Напрежение между САЩ и Канада

Публикацията се появява и на фона на напрежението в търговските отношения между САЩ и Канада, като през последния месец Вашингтон и Отава наложиха мита върху стоките си взаимно. На фона на тези търговски проблеми между САЩ и северната им съседка, Тръмп подписа изпълнителна заповед за преименуване на езерото Онтарио, което носи същото име като канадска провинция на "Езеро Америка“.

Ислания привика US посланика

Във връзка с действията на Тръмп от Министерството на външните работи на Исландия реагираха бързо и привикаха американския посланик да даде обяснения, съобщава AFP.

“Министърът на външните работи Торгердур Катрин Гунарсдотир извика американския посланик вчера, за да предаде ясно послание, че изображението е напълно неподходящо“, се казва в изявление на министерството.

Исландия разчита на Вашингтон за своята сигурност, тъй като субарктическият остров няма армия от обявяването на независимостта си през 1944 г. Страната е сред основателите на НАТО и има двустранно споразумение за отбрана със САЩ от 1951 г.

Многократните заплахи на Тръмп да поеме контрола над Гренландия, автономна територия на Дания, разположена на по-малко от 300 километра от Исландия, както и търговското му противопоставяне с Канада вече предизвикаха безпокойство в Исландия.

В неделя Тръмп публикува карта на Ню Мексико с надпис "Нова Америка“, след като се разпространи опровергана онлайн измислица, че е подписал изпълнителна заповед за промяна на името на щата.

На картата, която президентът публикува в Truth Social, върху думата "Мексико“ от името на щата беше поставено голямо "X“, а под нея – думата "Америка“. Официалният акаунт на Белия дом също публикува изображението в социалната мрежа X.