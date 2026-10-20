Референдумът в Албърта даде силна подкрепа за единството на Канада

Избирателите в богатата на петрол канадска провинция Албърта подкрепиха убедително оставането в състава на Канада. Предварителните резултати от референдума във вторник дадоха тласък на усилията на министър-председателя Марк Карни за запазване на националното единство – на фона на търговската война, водена от президента на САЩ Доналд Тръмп, както и заплахите за анексиране.

Според неофициални данни от избирателната комисия на Албърта (Elections Alberta), при преброени над 1 милион гласа, 77% са подкрепили оставането в Канада, докато 23% са се обявили за започване на процес към отделяне, съобщава АР.

Референдумът не представляваше пряко гласуване за независимост. Евентуално одобрение би поставило Албърта на път към бъдещо гласуване за отцепване от Канада.

Местните избраха Канада

"Жителите направиха ясен избор - те избраха единството, съвместното съзидание и грижата един за друг. Преди всичко, жителите на Албърта избраха Канада", каза Карни.

Канадският премиер отбеляза, че този резултат ще позволи на канадците да продължат напред заедно и да ускорят усилията за диверсификация на търговията, реализиране на мащабни инфраструктурни проекти и превръщането на Канада в глобална енергийна сила, в чийто център стои Албърта.

Сепаратистите в Албърта обаче видяха и положителна страна.

"Все още нямаме окончателните резултати. Смятам, че цифрите ще се променят, но може спокойно да се каже, че поне една четвърт от жителите смятат, че към провинцията трябва да се отнасят по-добре“, заяви Кийт Уилсън, един от лидерите на сепаратисткото движение.

Премиерът на Албърта Даниел Смит приветства първоначалните резултати, като отбеляза, че те показват широка подкрепа за оставането в състава на Канада.

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"Жителите на Албърта гласуваха за една по-силна Алберта в рамките на обединена Канада“, написа Смит в социалните мрежи.

Смит, която свика референдума под натиска на сепаратисти в собствената си управляваща партия, "Обединени консерватори“ (UCP), макар самата тя да се обявява против независимостта, заяви, че във вторник вечерта ще направи обръщение към провинцията относно резултатите и бъдещето на Албърта.

Обявяването на резултатите се забави, след като късното отваряне на над 100 избирателни секции наложи удължаване на времето за гласуване в понеделник.

Консервативна крепост

Албърта - дом на четвъртите по големина доказани петролни запаси в света е "каубойски край“ и консервативна крепост, чиято политическа култура отдавна има повече общо с американския Запад, отколкото с голяма част от Канада. Недоволството срещу федералното правителство в Отава е дълбоко вкоренено, но традиционно не е прераствало в широка подкрепа за независимост.

Въпреки очевидния провал на предложението, лидерите на сепаратистите заявиха, че са превърнали една маргинална кауза в движение, което няма да изчезне.

По-рано Карни призова жителите на Албърта да гласуват категорично за единството.

"Гласувайте така, сякаш бъдещето на Канада зависи от това – защото наистина зависи“, каза той на митинг в петък в Едмънтън, където е израснал.

Бившият премиер на провинцията Джейсън Кени отбеляза, че сепаратистките партии традиционно са печелили едва 1% или 2% от гласовете. По думите му, гневът заради ограниченията, свързани с COVID-19, е помогнал за мобилизирането на активисти, които впоследствие са се присъединили към сепаратисткото движение.