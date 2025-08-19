Диалог между поколенията: Vivacom създава мост между младите и лидерския екип на компанията

В една зала, изпълнена с вдъхновение, младостта срещна опита. Срещата между участниците в Лятната стажантска програма на Vivacom и главния изпълнителен директор Асен Великов отново доказа, че когато има диалог между поколенията, се раждат идеи с бъдеще.

Събитието, което вече е емблематична част от програмата, премина и тази година под мотото „Смели крачки по пътя на успеха!“ и събра над 53 стажанти, които не просто наблюдаваха, а активно участваха в разговора. С помощта на иновативен формат с визуални карти, те задаваха въпроси, вдъхновени от тяхната реалност и амбиции. Темите обхващаха сфери от технологиите и лидерството, до личните предизвикателства и мечти.

„За мен това не е просто среща, а истински обмен на опит. Младите ни колеги идват със своя логика, своите търсения и това е ценно. Те ни помагат да виждаме нещата по нов начин.“, каза Асен Великов, главен изпълнителен директор на Vivacom.

В атмосфера на откритост и уважение, разговорът премина отвъд клишетата - стажантите чуха реални примери от неговия опит, а той - въпроси, които носят пулса на бъдещето. В края на срещата и двете страни си тръгнаха вдъхновени: младите - с увереност, че гласът им има значение, а компанията - с нови идеи и свежа перспектива.

Стажантската програма на Vivacom се провежда за 22-ри път и предоставя възможности за развитие в ключови бизнес направления, сред които „Предоставяне и поддръжка на услуги“, „Оперативно управление на мрежата“, „Информационни технологии“, „Корпоративни продажби“, „Обслужване на клиенти“, „Управление на процеси и проекти“, „Маркетинг“ и други. Всеки участник работи по реални бизнес задачи и получава насоки от личен ментор - опитен професионалист от компанията, който го подпомага в адаптацията и развитието. Така стажантите не просто наблюдават, а стават част от екипите, които движат Vivacom напред.