Награждават най-добрите компании в застрахователния и пенсионноосигурителния сектор у нас за 2024 г.

За 17-та поредна година ще бъдат връчени най-престижните годишни награди в застрахователния и пенсионноосигурителния сектор у нас - „Застраховател на годината“, “Пенсионноосигурително дружество на годината”, “Застрахователен брокер на годината” за 2024 г. Организатори на събитието са Университетът по застраховане и финанси (УЗФ), Асоциацията на българските застрахователи, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски” и Българската асоциация на застрахователните брокери, които ще отличат най-добрите компании в сектора.

Наградите ще бъдат връчени на официална церемония в Деня на застрахователя - 1 октомври 2025 г. от 19:30 часа в Гранд Хотел Астория, зала “Опера”.

По време на церемонията ще бъдат връчени награди в 10 категории, като победителите ще бъдат определени от експертна комисия, съставена от представители на организаторите, по предварително определени обективни публични критерии.

Най-добрите компании ще получат призове в следните категории:

Застраховател на годината – Общо застраховане

Застраховател на годината – Животозастраховане

Най-динамично развиващо се застрахователно дружество

Пенсионноосигурително дружество на годината “Допълнително задължително пенсионно осигуряване”

Пенсионноосигурително дружество на годината “Допълнително доброволно пенсионно осигуряване”

Най-динамично развиващо се пенсионноосигурително дружество

Застрахователен брокер на годината - Общо застраховане

Застрахователен брокер на годината - Животозастраховане

Застрахователен брокер на годината - Най-динамично развиващо се дружество

Застрахователен брокер на годината – Устойчиво развитие

УЗФ ще връчи за 2-ра поредна година специална награда за принос в образованието по застраховане в България на образователна институция, подготвяща кадри за застрахователния сектор.

Фондация “Проф. д-р Велеслав Гаврийски” ще връчи за 27-та поредна година своите специални национални награди: “За цялостен принос в развитието на българското застраховане“, „За цялостен принос в развитието на българското осигуряване“ и "За цялостен принос в развитието на посредничеството в застраховането" на заслужили успешни професионалисти и мениджъри, лидери в своя специализиран, важен и значим финансово-икономически сектор.

Организаторите на конкурса „Застрахователи за обществото“ - Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), Българска Асоциация на Застрахователните Брокери (БАЗБ) и Асоциацията на застрахователните брокери в България (АЗББ) - ще обявят победителите в 11-то му издание. Утвърдил се като традиционно събитие, с което се почита професионалният празник „Деня на застрахователя“, чрез конкурса се отличават инициативи на компании от застрахователния сектор със значим принос към обществото.

Очаква се на тазгодишната церемония по връчване на наградите да присъстват над 200 гости. Събитието по традиция се посещава от застрахователния и финансовия елит на България, ръководители на държавните институции и регулаторните органи, на академичните среди и бизнеса.

Събитието се организира с подкрепата на: “БОРИКА” АД, ексклузивен спонсор.

Медийни партньори на годишните награди са: Investor.bg, Bloomberg TV Bulgariа, Българска телеграфна агенция, Dnes.bg, Money.bg, Еconomic.bg и “Банкеръ”.