Имоти, инвестиции и визия за София – Imoti.net с голям бизнес форум в Интер Експо Център

Какво предстои за развитието на София като столица на България и каква е визията за нейното бъдеще? Ще се промени ли пазарът на недвижими имоти у нас с влизането на България в еврозоната от 1 януари и по какъв начин? Как са се променили потребителските нагласи на купувачите и продавачите? Отговорите на тези и още важни въпроси ще бъдат дадени по време на Real Estate Business Forum, който ще се проведе на 21 октомври от 14:00 ч. в зала „Витоша“ на Интер Експо Център в София.

Форумът се организира от Imoti.net – първата онлайн платформа за обяви за недвижими имоти в България и част от Investor Media Group. Събитието ще събере на едно място водещи експерти, инвеститори, строители, архитекти и анализатори, за да обсъдят ключовите трансформации и тенденции в сектора на недвижимите имоти.

През 2025 година Imoti.net отбеляза своя 25-годишен юбилей с целогодишна кампания под мотото „Доверието ви ни вдъхновява“. Вече повече от две десетилетия платформата се утвърждава като надежден и достоверен източник на информация за пазара на недвижими имоти в България – покупка, продажба, инвестиции, тенденции и експертни анализи.

„Пазарът на недвижими имоти в България се трансформира с изключителна динамика. Нашата мисия през годините е да осигурим надеждна и експертна информация, която да помага на хората да вземат информирани решения. Форумът е част от усилията ни да обединим професионалната общност и да създадем среда за реален диалог и устойчиво развитие“, споделя Снежана Стойчева, управител на Imoti.net.

Юбилейна година е и за специалния социален проект на платформата – Real Estate Business Forums & Awards, който навърши 10 години. Проектът цели да повиши информираността на всички, които се интересуват от пазара на недвижими имоти, да подобри бизнес средата и да популяризира добрите практики в сектора. Инициативата съдейства за изграждането на общност от коректни и отговорни участници в бизнеса и насърчава представянето на иновации в сферата на недвижимите имоти.

Real Estate Business Forum в София е част от тази поредица от събития и ще постави фокус върху ключовите икономически, градоустройствени и пазарни трансформации, които ще определят бъдещето на имотния пазар у нас.

Повече информация за събитието ще откриете на Investor Media PRO.

