Имоти, инвестиции и визия за София – Imoti.net с голям бизнес форум в Интер Експо Център

Какво предстои за развитието на София като столица на България и каква е визията за нейното бъдеще? Ще се промени ли пазарът на недвижими имоти у нас с влизането на България в еврозоната от 1 януари и по какъв начин? Как са се променили потребителските нагласи на купувачите и продавачите? Отговорите на тези и още важни въпроси ще бъдат дадени по време на Real Estate Business Forum, който ще се проведе на 21 октомври от 14:00 ч. в зала „Витоша“ на Интер Експо Център в София.
Форумът се организира от Imoti.net – първата онлайн платформа за обяви за недвижими имоти в България и част от Investor Media Group. Събитието ще събере на едно място водещи експерти, инвеститори, строители, архитекти и анализатори, за да обсъдят ключовите трансформации и тенденции в сектора на недвижимите имоти.
През 2025 година Imoti.net отбеляза своя 25-годишен юбилей с целогодишна кампания под мотото „Доверието ви ни вдъхновява“. Вече повече от две десетилетия платформата се утвърждава като надежден и достоверен източник на информация за пазара на недвижими имоти в България – покупка, продажба, инвестиции, тенденции и експертни анализи.
„Пазарът на недвижими имоти в България се трансформира с изключителна динамика. Нашата мисия през годините е да осигурим надеждна и експертна информация, която да помага на хората да вземат информирани решения. Форумът е част от усилията ни да обединим професионалната общност и да създадем среда за реален диалог и устойчиво развитие“, споделя Снежана Стойчева, управител на Imoti.net.
Юбилейна година е и за специалния социален проект на платформата – Real Estate Business Forums & Awards, който навърши 10 години. Проектът цели да повиши информираността на всички, които се интересуват от пазара на недвижими имоти, да подобри бизнес средата и да популяризира добрите практики в сектора. Инициативата съдейства за изграждането на общност от коректни и отговорни участници в бизнеса и насърчава представянето на иновации в сферата на недвижимите имоти.
Real Estate Business Forum в София е част от тази поредица от събития и ще постави фокус върху ключовите икономически, градоустройствени и пазарни трансформации, които ще определят бъдещето на имотния пазар у нас.
Повече информация за събитието ще откриете на Investor Media PRO.
Партньори на проекта са: Bulgarian Properties, CreditTrust, Estate +, CreditLand, Nova Translate и Столето
С подкрепата на: Девин, Ведра кафе, Хипермаркети HIT Max, shop.gladen.bg,Lovico, DiKa, print.bg, White Bite Catering.
Институционални партньори на проекта са: Национално сдружение Недвижими имоти (НСНИ), Камарата на строителите в България, Международна федерация за недвижими имоти „FIABCI“, Български Съвет за Устойчиво Развитие, Асоциация за развитие на брокерите на имоти (АРБИ), Национално сдружение Брокери на имоти (НСБИ), Камара на архитектите в България (КАБ), Университетът по застраховане и финанси (УЗФ), Университета за национално и световно стопанство (УНСС), Българската фасилити мениджмънт асоциация, Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, Proptech Bulgaria/CSEE Proptech, Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране (BVCA), Българската стартъп асоциация (BESCO).
Медийни партньори са Investor.bg, Dnes.bg, Bulgaria ON AIR, SeeNews, Градът Медия Груп, Stolica.bg, Dir.bg, Списание Daibau, stroitelbg.bg.