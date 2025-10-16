Годишната инфлация спрямо септември 2024 г. е 5,6%. Това сочат данните на НСИ.

Реалната инфлация в страната е над два пъти по-висока от тази, заложена в бюджета. В момента е 5,6%, ще остане около 5% до края на годината, заяви икономистът Юлиан Войнов пред Bulgaria ON AIR.

По думите му инфлацията от 2021 г. е нараснала от порядъка на 40%.

"Увеличение на доходите на определени бюджетни служители - с 50-70%. Това са политически действия с определена цел. Ако това продължи и видим увеличение на социалните разходи, а инвестициите са малка част, е много вероятно да имаме висок бюджетен дефицит и инфлация. Това са политически решими проблеми. Трябва да престанат да правят популистки харчове", подчерта Войнов.

Изпълним ли е държавният бюджет?

"Бюджетът е изпълним, тази година е реалистично да се влезе в 3 процента дефицит. Приходите и разходите вървят пропорционално на това, което е заложено в бюджетната рамка. Има изоставане, но няма голямо разминаване - за момента е 1,5%. Приходите изостават пропорционално на разходите от порядъка на 1,5 млрд. лв.", анализира икономистът в "България сутрин".

Ще останем в рамките на 3% дефицит, ако политиците си свършат работата, смята Войнов.

Приходите се изпълняват доста по-добре, отколкото миналата година. Има драстично неизпъленение при приходите, когато става за дума на средства от Европейския съюз, посочи Войнов.

Споровете около минималната заплата разкриха абсурден парадокс в България

"Този луфт представлява тези плащания по ПВУ. Второто плащане има предварително одобрение. Тези 1,2 млрд. е горе-долу тази разлика, за която споменах. Единственият проблем защо не получаваме втория транш е, че не се стигна до смяна на ръководството на Комисията за противодействие на корупцията. ЕК изрично е посочила, че условието трябва да бъде изпълнено", обясни той.

Войнов отбеляза, че дори да се тръгне към повишаване на данъците, промяната на данъчната система е тежко мероприятие и дълъг процес.

"Увеличаване на ДДС ще бъде в разрез с политиките на тези партии, които казват, че ще се грижат за хората. Директно ще удари по-бедната част от населението", предупреди той.

Според госта ще се стигне до повишаване на данъците върху имотите, които са много ниски спрямо тези в другите държави.

Влиянието на ЕЦБ върху лихвите

От следващата година ще има активна парична политика, която ще се провежда от ЕЦБ и ще се отрази на политиката на българските банки, съобщи Войнов.

"Заради ниските лихви на ипотечните кредити е и бумът в имотния пазар. Имаме най-ниските лихви по ипотечни кредити в целия ЕС. В Еврозоната има минимален и максимален праг на лихвите при банките. Икономически не би трябвало да има лихви под 2%", поясни икономистът.