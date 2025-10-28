Съветът за съвместно управление взе решение за въвеждане на ротационно председателство на НС

Взехме решение за въвеждането на ротационно председателство на Народното събрание, утре това ще бъде разписано като анекс към споразумението за съвместно управление. Това съобщи председателят на Съвета за съвместно управление (ССУ) Костадин Ангелов на брифинг в парламента след днешното заседание на ССУ.

На съвета не е обсъждано кога настоящия председател на НС Наталия Киселова ще подаде оставка.

"Обсъждане на оставката на г-жа Киселова не беше предмет на ССУ. Съветът взе решение за въвеждане на ротационно председателство, което ще бъде разписано като анекс към Споразумението", поясни Ангелов.

Той съобщи още, че са обсъдили и заплатите на младите лекари. Днешното извънредно заседание на Народното събрание считаме за излишно, тъй като решенията, които сме взели, ще бъдат формализирани в бюджетните закони, допълни Ангелов. В отговор на въпрос обаче той каза, че ще се регистрират в началото на насроченото за днес пленарно заседание.

Нивата на възнаграждения, които са обсъждани в публичното пространство за последните месеци, в това число и възнагражденията на младите лекари, ще бъдат постигнати, като бъдат записани в бюджетните закони, които ще бъдат внесени в законовия срок, заяви Костадин Ангелов и уточни, че срокът е до края на този месец. Няма да има нива на трудови възнаграждения, по-ниски от обсъжданите до момента, каза още той.

"Считаме, че това, което прави "Продължаваме промяната – Демократична България" заедно с "Възраждане", е опит за политическа пропаганда и трупането на политически актив на гърба на българските медици. Считаме това за недопустимо", коментира Ангелов относно извънредното заседание на парламента за възнагражденията на младите лекари. Виждате, че отново са само приказки за трупане на политически дивиденти, а решението идва отново от управляващата коалиция, допълни той.

На брифинга след заседанието на Съвета за съвместно управление присъства и Йордан Цонев от "ДПС - Ново начало", което повдигна въпроса дали е обсъждано участието им в управлението.

"ДПС, както каза Пеевски, не участва в управлението, няма да участва при обсъждане на никакви кадрови въпроси свързани с властта, ние участваме само при обсъждане на политиките, които са важни за хората.

Имате на глас?

Не", обясни Йордан Цонев от "ДПС - Ново начало".